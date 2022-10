La corsa ai supermercati per fare scorta di autotest

Un autotest positivo per Covid-19. 449790070/Léna Constantin – stock.adobe.com

I colossi della distribuzione intendono proporre autotest, sui propri scaffali, generalmente a prezzo di costo. La battaglia sarà fornita il 31 dicembre.

Dopo l’opposizione del governo in primavera, i supermercati potranno vendere autotest per Covid-19 fino alla fine di gennaio.

Colti di sorpresa martedì mattina da questo capovolgimento dell’esecutivo, che fino ad allora aveva concesso questo diritto solo alle farmacie, sono tutti in guerra per rifornirsi. “Sarà complicato offrirli in modo massiccio entro Capodanno, ma aumenteremo a gennaio”confida il portavoce di uno dei leader del settore.

Tra i più veloci, Leclerc prevede di vendere da 300.000 a 400.000 di questi dispositivi medici nei suoi negozi entro il 31 dicembre. Il gruppo degli indipendenti fa affidamento sulle scorte costituite per i suoi 140.000 dipendenti e per le associazioni. Da questo mercoledì due terzi dei suoi 726 negozi dovrebbero offrirlo, probabilmente in quantità limitate, poi tutto entro fine settimana. “Saranno venduti a prezzo di costo, ovvero 1,95 euro a unità.assicura Michel-Édouard Leclerc…