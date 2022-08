La corsa agli armamenti per la tecnologia militare alimenta un business globale

Leggere sul balcone di casa sua è stato un errore mortale. È così che Ayman al-Zawahiricapo di Al Qaeda, ha inavvertitamente rivelato la sua ubicazione alla CIA. Lo scorso 31 luglio Stati Uniti d’America lanciato un attacco con drone che pose fine alla vita dell’ex mano destra di Osama bin Laden dopo 20 anni di persecuzione. Controllato a distanza, l’aereo avrebbe sparato un missile R9X Hellfire, armato con sei lame mobili invece degli esplosivi convenzionali, consentendo l’esecuzione chirurgica del bersaglio riducendo la capacità di causare vittime collaterali.

L’ultimo grande colpo contro l’organizzazione terroristica che ha perpetrato gli attacchi dell’11 settembre non può essere compreso senza l’entusiasmo di Washington di continuare a lubrificare la sua macchina da guerra. Negli ultimi anni, il corsa agli armamenti che gli Stati Uniti guidano è stato articolato soprattutto attraverso i nuovi progressi in a tecnologia militare destinato ad essere differenziale, poiché apre le porte a una guerra senza soldati, teoricamente più precisa e con meno vittime militari.

droni militari

Pochi progressi in questo campo sono stati più visibili di quelli droni militari, la cui attività è cresciuta parallelamente al mercato internazionale delle armi. Pertanto, il mercato degli aeromobili senza pilota utilizzati da eserciti per compiti di sorveglianza, logistica e attacco, l’anno scorso ha spostato circa 11,6 miliardi di dollari, secondo uno studio di Allied Market Research, un volume che dovrebbe crescere del 12% nel prossimo decennio. Vi hanno accesso più di 100 paesi e altri attori non governativi.

I principali produttori di droni militari sono aziende come l’americana Lockheed MartinBoeing o Northrop Grumman Corporation, anche se spiccano anche le israeliane Elbit Systems e Israel Aerospace Industries, la cinese CASC o AVIC, o il francese Thales Group. Cina sta guadagnando terreno in un mercato in cui iniziano a distinguersi anche altri paesi come la Turchia o l’Iran. Il suo utilizzo in combattimento sta diventando sempre più rilevante, portando più nazioni a competere per ottenere influenza nel settore.

armi telecomandate

La vendita di droni è un business in crescita per queste e altre aziende, ma non l’unico, come lo sviluppo di armi a distanza (RWS, per il suo acronimo in inglese), equipaggiamento di difesa che viene installato nel veicoli militari terrestre e acquatico per soldati possono controllarli a distanza senza esporsi. Il suo utilizzo è cresciuto negli ultimi anni, soprattutto per combattere i movimenti ribelli o terroristici. Questo mercato ha mosso nel 2018 circa 8.480 milioni di dollari – ultimi dati disponibili – e si stima che potrebbe raggiungere i 25.000 milioni nel 2026.

Altre tecnologie militari in cui gli eserciti stanno investendo sempre di più sono razzi e missili guidati –la cui industria ha generato 54,8 miliardi di dollari nel 2021 e continua a crescere–, radar antibatteria –50,93 miliardi di attività lo scorso anno–, software di comunicazione e applicazioni della cd Military Internet of Things (IoMT), l’interconnessione e il coordinamento tra dispositivi tecnologici militari.

Il volto più distopico di questa corsa agli armamenti è quello del armi intelligenti, che potrebbero utilizzare un algoritmo per identificare il proprio bersaglio e sparargli in autonomia senza la necessità del controllo umano, con i rischi che ciò comporta. L’ONU ha già accusato la Libia di utilizzare (e la Turchia di vendere) una tecnologia per la quale gli Stati Uniti hanno speso circa 18 miliardi di dollari per la ricerca tra il 2016 e il 2020.

Al di là di droni, carri armati e missili, anche la corsa agli armamenti viene condotta su piccola scala. Ed è che la maggior parte dei prodotti elettronici, anche quelli bellicosi, dipendono dal semiconduttori, un settore strategico in cui la Cina ha già superato gli Stati Uniti. Le crescenti tensioni tra le due potenze su Taiwan, cruciali nella produzione globale di chip, rispondono anche a questa lotta per avere la più recente tecnologia militare.