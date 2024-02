La coperta termica di Lidl a 22 euro sta facendo impazzire tutti

Sei stanco di spendere un sacco di soldi per il riscaldamento e desideri goderti un sonno caldo e confortevole? Allora non perderti la meravigliosa offerta che Lidl ha in serbo per te quest'inverno. E' ora di presentarti la coperta termica di Lidl, in vendita a soli 22 euro, che sta diventando un vero fenomeno sul web.

Il successo della coperta termica di Lidl dal prezzo imbattibile

Proprio nel negozio online di Lidl puoi trovare la coperta termica di cui hai bisogno per quest'inverno. Stiamo parlando di una coperta termica da 60 W, in offerta a soli 21,99 euro, a fronte di un prezzo originale di 89,99 euro. Si tratta di un prodotto a marchio Vitalcontrol, sinonimo di qualità e sicurezza a un prezzo assolutamente invitante.

Quali sono le caratteristiche speciali di questa coperta termica?

La coperta termica di Lidl è in realtà un coprimaterasso elettrico che si posiziona sotto il lenzuolo e che offre un calore extra nella zona dei piedi, grazie a un maggiore riscaldamento in quella zona. Così facendo, non solo potrai rilassare i tuoi muscoli e migliorare la circolazione sanguigna, ma potrai combattere anche il freddo e lo stress.

La coperta termica vanta le seguenti caratteristiche:

È realizzata in tessuto non tessuto morbido e traspirante , che garantisce un sonno confortevole e impedisce l'accumulo di umidità.

, che garantisce un sonno confortevole e impedisce l'accumulo di umidità. Ha un riscaldamento rapido, che permette di raggiungere la temperatura desiderata in poco tempo.

che permette di raggiungere la temperatura desiderata in poco tempo. È dotata di spegnimento automatico , programmabile a 1, 3, 6 o 12 ore, a seconda delle preferenze dell'utente.

, programmabile a 1, 3, 6 o 12 ore, a seconda delle preferenze dell'utente. Possiede una funzione di riduzione automatica della temperatura, che si attiva dopo circa 3 ore, passando dal livello 5 o 6 al livello 4, per evitare surriscaldamenti e sprechi di energia.

Incorpora un sistema di sicurezza elettronico, che previene il rischio di incendio o cortocircuito, e che può essere facilmente scollegato dal cavo di alimentazione.

che si attiva dopo circa 3 ore, passando dal livello 5 o 6 al livello 4, per evitare surriscaldamenti e sprechi di energia. Incorpora un sistema di sicurezza elettronico, che previene il rischio di incendio o cortocircuito, e che può essere facilmente scollegato dal cavo di alimentazione. Ha una potenza di 60 W e misura 150 x 80 cm, rendendola adatta sia per letti singoli che matrimoniali.

È facile da pulire e igienica, poiché può essere lavata in lavatrice a 30 °C, nel programma per capi delicati.

Come si utilizza la coperta termica di Lidl?

Utilizzare la coperta termica di Lidl è molto semplice. Basta seguire questi passaggi:

Stendi la coperta termica sul materasso, assicurandoti che sia ben aderente e senza pieghe.

assicurandoti che sia ben aderente e senza pieghe. Collega il cavo di alimentazione alla presa e al sistema di sicurezza elettronico, che si trova su un lato della coperta.

di alimentazione alla presa e al sistema di sicurezza elettronico, che si trova su un lato della coperta. Accendi l'interruttore e seleziona il livello di temperatura desiderato, tra 1 e 6, utilizzando i pulsanti + e -.

e seleziona il livello di temperatura desiderato, tra 1 e 6, utilizzando i pulsanti + e -. Programma il tempo di spegnimento automatico , tra 1 e 12 ore, utilizzando i pulsanti dell'orario.

, tra 1 e 12 ore, utilizzando i pulsanti dell'orario. Goditi il calore e il comfort offerto dalla coperta termica.

Non perdere l'occasione di arricchire la tua camera da letto con uno dei prodotti più apprezzati di Lidl per non sentire più il freddo durante le notti invernali. La coperta termica di Lidl è disponibile sul sito web, dove la trovi nel colore bianco. Come abbiamo già detto, il prezzo attuale è di 21,99 euro, con uno sconto del 76% rispetto al prezzo originale di 89,99 euro. Si tratta di un'offerta limitata, disponibile fino a esaurimento scorte, quindi ti consigliamo di affrettarti se vuoi approfittare di questa opportunità prima che venga esaurita.

La coperta termica sarà spedita entro 2-3 giorni lavorativi e le spese di spedizione ammontano a 3,99 euro. In alternativa, è possibile scegliere il ritiro in negozio, che è gratuito, a condizione che il prodotto sia disponibile nel punto vendita selezionato.

Non esitare e acquista la coperta termica di Lidl, il prodotto che sta conquistando tutti gli amanti del calore e del comfort.