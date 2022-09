La combinazione di due immunoterapie migliora l’aspettativa di vita nel cancro della tiroide

Il combinazione di due farmaci immunoterapici può raggiungere doppia aspettativa di vita nei pazienti con una specie di carcinoma tiroideo aggressivo senza alternative terapeutiche, Secondo i risultati di una sperimentazione promossa dal Gruppo spagnolo di tumori neuroendocrini (GETNE).

I tumori neuroendocrini, come nel caso della tiroide, sono tumori rari che possono comparire in qualsiasi parte del corpo e hanno anche un comportamento molto diverso: alcuni di loro crescono lentamente mentre altri crescono molto rapidamente.

Al congresso annuale della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO), che si sta svolgendo in questi giorni a Parigi, i risultati di uno studio, sponsorizzato da GETNE, che affronta il caso di alcuni tumori avanzati della tiroide che sono refrattari ai trattamenti convenzionali.

I pazienti che ne soffrono hanno a aspettativa di vita tra tre e sei mesi e sono attualmente orfani di alternative terapeutiche.

Il immunoterapia è stato un vero rivoluzione nella cura del cancro, ma ad oggi la terapia standard per questi casi, che consiste nell’inibire la PD-L1 (una proteina che agisce da freno alla risposta immunitaria dell’organismo ed è presente in quantità maggiori in alcune cellule tumorali), ha avuto un’efficacia limitata.

Tuttavia, i ricercatori hanno notato che se questo trattamento fosse combinato con un’altra immunoterapia, il paesaggio è cambiato.

“Nella ricerca preclinica è stato osservato che con la combinazione di a Immunoterapia con inibitore di PD-L1 con una proteina delle cellule CTLA-4 -T che aiuta a tenere sotto controllo le risposte immunitarie – entrambi sono stati potenziati, con un effetto sinergico”, ha spiegato il dott. Jaume Capdevila, presidente di GETNE e ricercatore presso il Istituto di Oncologia Vall d’Hebron (VHIO).

Pertanto, i ricercatori hanno deciso di lanciare il doveroso studio 1, uno studio clinico di fase II che valuta la sicurezza e l’efficacia di una combinazione di durvalumab, un anticorpo monoclonale che si lega alla proteina PD-L1 per aiutare le cellule immunitarie a uccidere più cellule tumorali e tremelimumab, un altro anticorpo ma che prende di mira la proteina CTLA-4, contribuendo all’attivazione delle cellule T per attaccare le cellule tumorali.

Partecipare allo studio 68 pazienti, divisi in tre gruppi in base al tipo di tumore tiroideo che avevano: carcinoma differenziato, carcinoma midollare e carcinoma anaplastico.

Nei primi due tipi, i pazienti dovevano aver ricevuto almeno due precedenti linee di trattamento, mentre questo non era necessario nei pazienti con cancro anaplastico, in quanto è il tipo più aggressivo, senza alcun tipo di trattamento approvato oggi che migliori la sopravvivenza.

“Quello che abbiamo potuto osservare è che in tutti i gruppi una sopravvivenza che è riuscita a superare l’anno e questo è molto importante se teniamo conto che si tratta di pazienti molto pretrattati, che al momento non hanno alternative”, ha evidenziato il dott. Capdevila.

I risultati sono “particolarmente sorprendenti” nel cancro anaplastico della tiroide, “che raddoppiano la speranza nella vita”, ha aggiunto il ricercatore.