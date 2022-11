La collezione per bambini BLÅVINGAD di Ikea, realizzata in plastica riciclata, è un grande successo!

Ikea colpisce ancora con questa collezione BLÅVINGAD per bambini realizzata con plastica riciclata dagli oceani per sensibilizzare l’opinione pubblica!

Ikea è un marchio molto impegnato, soprattutto per quanto riguarda la deforestazione. E oggi, il marchio svedese affronta una nuova sfida presentando la collezione BLÅVINGAD. Questa collezione per bambini è stata realizzata con plastica riciclata dai rifiuti oceanici. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini alla lotta contro i rifiuti marini e alla protezione degli animali marini !

La nuova collezione BLÅVINGAD di Ikea per bambini in plastica riciclata!

Ikea è già un marchio molto impegnato nella tutela del pianeta. Il marchio svedese ha già realizzato una collezione natalizia per combattere la deforestazione. Ora il gigante svedese presenta una nuova collezione, ma questa volta per i bambini. La collezione, chiamata BLÅVINGAD, sensibilizzerà i bambini sull’inquinamento marino e sulla protezione degli animali marini.

Ikea ha fatto le cose per bene, tutte le specie sono presenti in questa nuova collezione. Per realizzare tutti i prodotti di questa nuova collezione Ikea, gli ingegneri hanno utilizzato plastica riciclata proveniente dagli oceani. Il marchio svedese ha fatto un’ampia comunicazione per pubblicizzare il suo nuovo impegno.

“Questa raccolta contribuirà ad accendere l’interesse dei bambini per la vita degli oceani, casa di migliaia di creature…”.

Un’idea direttamente dai bambini!

L’idea di questa nuova collezione BLÅVINGAD di Ikea è nata direttamente dai bambini. Nel 2020, il marchio svedese ha condotto un sondaggio tra i bambini sui temi che più li interessano per la protezione del pianeta. E la protezione degli oceani è stata la più citata. “I bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni ci hanno detto di aver paura che i loro animali marini preferiti, come delfini e balene, si ammalino mangiando plastica. Questo potrebbe portare alla loro estinzione prematura.

Per i bambini intervistati, “L’attenzione per gli oceani e la loro salute è fondamentale per il futuro del pianeta.. Danguole Gvaldiene, ingegnere progettista di prodotti presso IKEA in Svezia, ha dichiarato “Abbiamo deciso di rispondere alle preoccupazioni dei bambini riguardo agli oceani mostrando loro che ci prendiamo cura di loro. A tal fine, abbiamo utilizzato un materiale di riempimento in plastica raccolto a 50 km di distanza dalla costa. .

In questa collezione BLÅVINGAD di Ikea si possono trovare cuscini, oggetti decorativi, lenzuola… e anche giochi educativi. Questo permetterà ai vostri figli di scoprire il mondo e le sue specie animali. Questa collezione Ikea può anche darvi idee per regali di Natale che si impegnano a proteggere il pianeta!

Se siete alla ricerca di idee per il Natale, Ikea ha anche pubblicato una collezione speciale e un calendario dell’avvento che può dare buoni frutti.

Un calendario dell’avvento che può farvi vincere 300€ in buoni regalo!

Il calendario dell’avvento Ikea di quest’anno è anche amico della natura. È certificato Rainforest Alliance. Ma non è l’unica sorpresa di quest’anno. Ikea ha nascosto dei buoni sconto nei suoi calendari dell’avvento per il Natale 2022.

E non hanno fatto le cose a metà. È possibile trovare buoni da 5, 10, 20, 50 e 300 euro.. Hanno 80.105 buoni da cinque euro, 35.000 buoni da dieci euro, 700 buoni da venti euro. Ci sono anche 350 buoni da cinquanta euro e 35 buoni da trecento euro.

Per provare a vincere uno di questi buoni, è necessario portare con sé lo scontrino per partecipare all’estrazione. Questo vi permetterà di provare a vincere vincere uno dei buoni del calendario dell’avvento Ikea per il Natale 2022.

L’estrazione avverrà il 26 dicembre 2022. Solo allora saprete se avete vinto o meno un buono Ikea.