La collezione di stoviglie virale di Primark che sta per esaurirsi. È natalizia e tutti la vogliono.

Il Natale sta iniziando a “riscaldarsi” e con esso la gioia di decorare la casa, l’albero e la tavola. Se vuoi sorprendere i tuoi ospiti con una tavola originale e divertente, non puoi perderti il piatto a forma di albero di Natale lanciato da Primark quest’anno. Un piatto che non può mancare sulla tua tavola natalizia quest’anno, quindi ti diremo tutto su come è fatto e anche che viene venduto a un prezzo scontato.

La tavola natalizia di Primark che sta per esaurirsi

La sezione Home di Primark è una delle più di successo di questo negozio e tra tutti i suoi prodotti si distingue il piatto di ceramica bianca con il rilievo di un albero di Natale, perfetto per servire antipasti, dessert o qualsiasi piatto ti venga in mente. Il piatto ha dimensioni di 25 x 25 cm e costa solo 3,50 euro.

Il piatto ad albero di Natale di Primark è diventato un successo di vendite e ha fatto impazzire i social media. Molti utenti hanno condiviso foto della loro tavola natalizia con questo piatto come protagonista, lodandone il design e la qualità. Alcuni hanno addirittura comprato più piatti per realizzare un centrotavola o per regalare ai loro parenti e amici. Il piatto è disponibile nei negozi fisici di Primark, ma si prevede che si esaurisca presto a causa dell’alta domanda. Quindi se vuoi averne uno, non esitare e corri nel tuo Primark più vicino.

Il piatto ad albero di Natale di Primark non è l’unico articolo natalizio che il marchio ha lanciato quest’anno. Nel suo catalogo puoi trovare dall’albero di Natale, fino a coperte, cuscini, calze, pigiami, candele, tazze e molto altro. Tutto con motivi natalizi e a prezzi molto convenienti. Primark è diventato una delle opzioni preferite per comprare regali e dettagli natalizi, in quanto offre prodotti di qualità e originali per tutti i gusti e le età.

Se vuoi dare un tocco speciale alla tua tavola questa Natale, non perdere il piatto ad albero di Natale di Primark. È un piatto che si abbina a qualsiasi servizio da tavola e che darà un’atmosfera festosa e allegra al tuo pranzo o cena. Inoltre, è un piatto che puoi usare durante tutto l’anno, poiché l’albero di Natale è un simbolo di vita e speranza. Non lasciarti scappare questa opportunità e procurati il piatto ad albero di Natale di Primark prima che si esaurisca. È Natale e tutti lo vogliono.