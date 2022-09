la colazione nutriente alla moda che viene preparata la sera

Il colazione è considerato da molti esperti in alimentazione come la cibo più importante di giorno. C’è anche un detto popolare che “fai colazione come un re, pranza come un principe e cena come un povero”. Negli anni, schemi alimentari sono cambiati, bisogno e da moda. È il caso del indennità senza glutine per persone intolleranti o digiuno intermittente, rispettivamente. Ci sono molte opzioni per gustare una buona colazione, ma ce n’è una specifica che è fenomenale da combattere stipsi. Prendi nota.

SE c’è un cibo che aiuta ad andare in bagno, lo è fiocchi d’avenauno di cereali più versatili o con più proprietà nutritive. A questa colazione, lei è la regina. Tanto che bisogna prepararlo con cura: bisogna farlo la sera prima in modo che il composto della farina d’avena con la bevanda vegetale sia consistente e pronto per il consumo al mattino.

Come ti prepari?

La prima cosa da fare è aggiungere fiocchi d’avena in un bicchiere, insieme a burro di arachidi, scorza di limone, anacardi tritati e bevanda vegetale al cocco. Se non hai quest’ultimo, puoi usarne un altro bevanda vegetale.

Una volta ottenuto il composto, lasciatelo raffreddare in frigorifero per una notte. La mattina dopo non resta che aggiungere gli stessi extra per esaltarne il sapore.

Assorbimento lento, più energia ed effetto saziante

Come se non bastassero Benefici che questa colazione ha, va anche notato che è ricca carboidrati complessi, che sono più lenti da assorbire. Cioè, l’approvvigionamento energetico è più sostenuto e costante durante il giorno.

Inoltre, il suo contenuto di fibre, sia solubili che insolubili, lo rende un potente alleato per andare in bagno regolarmente. Contiene anche vitamine B1, B9, E e K e minerali come calcio, potassio, magnesio, manganese, ferro, fosforo, selenio e zinco. Per tutti questi motivi, ha un effetto saziante.