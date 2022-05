La CNMV autorizza l’OPA da parte di FCC Inmobiliaria sul 24% di Metrovacesa

La National Securities Market Commission (CNMV) ha autorizzato l’Offerta Pubblica di Acquisizione (OPA) per il 24%. Metrovacesa Realizzato da Immobiliare FCCa per un importo di 262 milioni di euro.

L’offerta è stata ammessa all’elaborazione dall’organismo di regolamentazione il 5 maggio, dopo che la controllata del gruppo FCC ha ridotto il prezzo offerto a 7,2 euro per azione, poiché lo sviluppatore immobiliare ha deciso di pagare un dividendo di 0,6 euro per azione il 20 maggio. Quindi, come si dice, l’operazione, dindirizzato a 36,4 milioni di azioni Metrovacesasarà finalmente valutato 262 milioni di euro.

FCC Inmobiliaria e il suo partner di controllo, Control Empresarial de Capitals (CEC), potranno raggiungere attraverso l’offerta un partecipazione massima del 29,4087% del capitale sociale di Metrovacesa (compreso il 5,4087% che è già detenuto da CEC, direttamente e indirettamente, tramite Soinmob).

La filiale FCC diventerebbe la secondo maggiore azionista del promotoredietro solo al Banco Santander, che ne controlla il 49%.

Il termine per l’adesione alla presente offerta sarà di 15 giorni di calendario dal giorno lavorativo di borsa successivo alla pubblicazione del primo avviso con i dati essenziali dell’offerta, terminando anche in un giorno lavorativo di borsa aperta.