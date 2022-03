La chiave per contenere il prezzo dell’energia: Tariffe sul petrolio russo, non embarghi

Perché lo so Embargo petrolifero russo si metti dovere è più efficace nel contenere prezzi dell’energia? Questa è la domanda che si pongono alcuni esperti dopo aver visto le decisioni adottate da paesi come stati Uniticos’ha vietata l’importazione di greggio da Mosca. L’Unione europea (UE) si riunisce giovedì per adottare nuove misure al riguardo, anche se “un embargo sul commercio energetico russo sembra meno probabile, dati i rischi di un nuovo aumento dei prezzi dell’energia”.

Lo afferma Julius Baer, ​​che lo sottolinea la chiave per contenere i prezzi dell’energia sono le “tariffe punitive”. “Come economista, è alquanto sconcertante vedere fino a che punto il dibattito ruota attorno agli embarghi ed esclude misure alternative come le tariffe”, ha affermato Norbert Rücker, capo di Next Generation Economics and Research presso la banca svizzera.

Come afferma questo esperto, “l’imposizione di dazi sul petrolio russo consentirebbe al regime di essere privato dei flussi di cassa dell’energia, mantenendo probabilmente praticamente invariate le forniture di petrolio e, quindi, prezzi mondiali sotto controllo“.

Inoltre, sottolinea che le circostanze che circondano il commercio petrolifero russo “sono particolarmente favorevole ad un effettivo impatto delle tariffepoiché gli acquirenti sono principalmente paesi occidentali”. Tuttavia, i governi occidentali non stanno scegliendo questa opzione, ma piuttosto la embargoche sta portando a un aumento dell'”oro nero” e di altre materie prime che potrebbe continuare nel tempo.

Oggi, sottolinea Julius Baer, Il petrolio russo viene scambiato a un forte sconto di quasi $ 30 al barile. “È piuttosto questo effetto prezzo, e non l’effetto volume, che limita i flussi di cassa”, spiega Rücker, che ritiene che questo sconto “sia in gran parte una conseguenza della sanzione reputazionale”. Ma, insiste, “la sanzione politica attraverso le tariffe renderebbe questo effetto più duraturo senza i danni collaterali che qualsiasi embargo comporta”.

In ogni caso, gli analisti della banca svizzera sono fiduciosi che lo “shock” che il greggio sta vivendo sui mercati “segua gli schemi noti, con un movimento al rialzo seguito da un movimento al ribasso dei prezzi in settimane e mesinon da anni”.

L’OLIO RUSSO È “TOSSICO”

Credono anche che “l’olio russo è tossicoe il divario che lascia sul mercato mondiale è al centro dell’attenzione”. Rücker fa notare che non si sa quanto siano diminuite le esportazioni russe di greggio e prodotti petroliferi dall’inizio di marzo, dopo lo scoppio del guerra in ucraina.

“Secondo dati aneddotici, il divario potrebbe aggirarsi intorno ai 2,5-3,5 milioni di barili al giorno, ovvero tra un terzo e la metà delle esportazioni petrolifere russe. Anche se sembra che gli acquisti spot siano scomparsi in larga misura, i contratti a lungo termine continuano ad essere onorati”, dice.

E in mezzo a tutto questo, “le sanzioni politiche dirette restano scarse”, perché “le principali banche coinvolte nei pagamenti energetici possono ancora accedere ai sistemi di pagamento internazionali”. “Gli embarghi commerciali annunciati da Stati Uniti, Regno Unito e altri paesi incidono solo sui flussi commerciali marginali. L’effetto molto più grande deriva dalle sanzioni reputazionali alle società o dal ritiro di acquirenti di petrolio principalmente occidentali dalle gare russe”.