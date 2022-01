“La chiave del successo è stata che i bagni sono stati vaccinati in modo massiccio”

Alba Verges (Igualada, 1978) era la ‘consellera’ di Salute della Catalogna quando il pandemia di covid19. Due anni dopo, l’adesso Primo Vice Presidente del Parlamento (ERC) e predecessore dell’attuale “conseller”, Josep Maria Argimon (JxCat), riflette in EL PERIÓDICO su un virus che ha cambiato tutto.

Quale momento ricorda in particolare di questi due anni?

Molti. All’inizio c’era molta incertezza. Era impossibile vedere la grandezza che ha finito per essere. Ormai sono passati due anni e siamo ancora in una pandemia, non siamo partiti. Ricordo dall’inizio quel monitoraggio costante e, soprattutto, quella settimana che cambia tutto, che inizia in un modo e finisce in un altro, che è la settimana del 9 marzo. Ha iniziato a sembrare una settimana in più, che avremmo avuto casi con un contagocce, ma abbiamo visto che stava succedendo qualcosa nella Conca d’Òdena, qualcosa di diverso, e abbiamo dovuto prendere la decisione di confinare. Questo è stato il primo confino che è stato effettuato in Catalogna e nell’intero Stato. Inoltre, per me è stato un confino molto stretto [la ‘exconsellera’ es de Igualada]. Era qualcosa che non era mai stato fatto prima. Avevo una famiglia lì.

Ricordo quella conferenza stampa che annunciava la chiusura di Igualada, insieme all’allora segretario alla Sanità pubblica, Joan Guix.

Penso che quello sia stato il punto in cui tutti si sono resi conto che ciò che stava accadendo era una realtà mai vista prima. Abbiamo dovuto prendere decisioni mai prese prima. E tutto questo mescolato con incertezza.

A che punto Salut si rende conto che questo strano virus cinese è molto più di una semplice influenza?

Lo sapevamo già prima della reclusione di Conca d’Òdena, quello che non sapevamo era la portata che avrebbe potuto avere. Ricordo l’inizio: ci siamo preparati molto nel caso ci venisse qualche caso… Certo, lo guardi dalla prospettiva di adesso e mio Dio… Se alla fine ne venissero migliaia e migliaia…! Qui siamo stati fortunati e, poiché avevamo programmato il Mobile World Congress, abbiamo iniziato a seguire le informazioni prima di molti altri siti. Ogni giorno guardavo il rapporto dell’OMS, per vedere se a Wuhan fossero comparsi nuovi casi. Ma, prima di quella settimana che ti dicevo prima, quando tutto è cambiato, in Europa c’erano pochissimi contagi. Sicuramente molti erano nascosti, sì… Ma, nonostante si cercasse di andare avanti, l’entità di questa pandemia è stata ignorata allora, che continua due anni dopo.

Salut ha seguito qualche strategia di comunicazione?

Eravamo molto chiari sul fatto che dovevamo comunicare ciò che sapevamo, ciò che non sapevamo e quanto sapevamo. Non si trattava di nascondere le cose per non generare panico, ma di spiegarle e trasferire ciò che sapevamo fino a quel momento. Ma non volevamo nemmeno essere allarmisti, nonostante ci trovassimo davvero di fronte a qualcosa di sconosciuto. Cerchiamo di essere molto chiari con le persone e di trattarle come una società matura.

“Abbiamo comunicato ciò che sapevamo, ciò che non sapevamo e per quanto ne sapevamo. Abbiamo cercato di essere molto chiari con le persone e trattarle come una società matura”

Torna a marzo 2020. Come immaginavi che saremmo stati due anni dopo?

Penso di non aver avuto il tempo di fare questa riflessione. All’inizio non ci pensavo. Ma poi guardi altre esperienze e vedi che le pandemie hanno sempre ondate diverse e che la prima non deve necessariamente essere la più grande. Un segno che le persone erano consapevoli di ciò che stava accadendo era che i bambini capivano cosa stava succedendo. Non c’era disorientamento.

Hai mai pensato che tutto questo non sarebbe mai finito?

No. Non ci ho mai pensato. La prospettiva storica è molto importante: le pandemie non fanno eccezione. Nelle nostre vite, che durano alcuni anni, una pandemia è un evento eccezionale. Ma all’interno di una storia, non è così tanto. Tutte le epidemie hanno un comportamento; tutte le onde salgono e scendono. E devi agire per prevenire le prossime ondate.

Un po’ di fortuna c’è stata perché il vaccino è arrivato in meno di un anno.

Sapevamo che sarebbe stata una svolta. Il fatto che il genoma SARS-CoV-2 sia stato sequenziato così presto ha reso tutto molto più veloce.

Come fai a ricordarlo prima foratura alla residenza L’Hospitalet, il 27 dicembre 2021?

Con grande emozione perché lo sapevamo davvero [la vacuna] potrebbe fare un cambiamento. Era pieno inverno, le residenze avevano sofferto molto… Eravamo molto convinti che la strategia partisse dalle persone da cui partire: gli anziani nelle residenze; poi i servizi igienici. Eravamo organizzati in modo che tutto funzionasse bene. Così è stato. Vacciniamo in modo rapido e coscienzioso. All’inizio c’era una certa paura quando si pensava: “E se le persone non volessero essere vaccinate?”

Hai lavorato con questa possibilità?

Si, come no. Sapevamo che sarebbe stato fondamentale per gli operatori sanitari volersi vaccinare perché sono il miglior esempio per la società. Il fatto che si vaccinassero è stato molto importante per le persone per vedere che il vaccino è un cambiamento nella pandemia. Inizialmente abbiamo organizzato campagne con il Col.legi Oficial de Metges de Barcelona (Comb) che alla fine non sono state necessarie perché fin dall’inizio abbiamo visto che sarebbe andata molto bene.

“All’inizio c’era una certa paura quando si pensava: ‘E se le persone non volessero essere vaccinate?'”

Com’è stato il rapporto con il governo spagnolo durante la pandemia?

Dipende dalle fasi. Non avevamo una relazione prima della pandemia, quindi dovevamo incontrarci in un contesto molto specifico. Era una relazione… Penso che fosse molto chiaro. Con il ministro Illa, entrambi siamo stati chiari sul nostro ruolo. Quando ho ritenuto – dato che avevamo l’intera organizzazione del sistema sanitario – che la Salute ci obbligasse a fare più cose, l’ho detto. Ma era [una relación] molto chiaro e molto franco, perché doveva essere così.

È stato molto difficile chiudere bar e ristoranti un anno fa mentre le altre comunità erano totalmente aperte?

Tutto è stato molto difficile, ma non solo per ciò che il Madrid ha fatto o non ha fatto, ma ha anche approvato delle restrizioni. È difficile prendere decisioni su come vivono le persone, ma quando sei convinto di doverle prendere, è così che dovrebbe essere. Cerchiamo di ascoltare i settori in ogni momento. Cerchiamo sempre di mantenere l’equilibrio affinché la pandemia non sfugga di mano e allo stesso tempo continuiamo a fare quante più attività possibili. Le scuole erano una priorità. Non abbiamo mai posto restrizioni che non fossero necessarie.

Ti manca il lavoro?

(ride) Beh, alcune cose sì: la squadra. Ma ora sto vivendo dal Parlamento questa priorità della salute mentale, qualcosa che avevo già incluso nella mia agenda. Ora lo vivo da un altro punto.

“La lezione della pandemia è che abbiamo un sistema sanitario forte. Quei tempi di tagli non dovrebbero tornare”

Quando hai iniziato a preoccuparti davvero delle devastazioni psicologiche del covid?

È che ho già iniziato dalla base che avevamo un problema di salute mentale prima della pandemia. La pandemia ha causato la solitudine forzata e questo ha un impatto sulla salute mentale.

E come affrontare tutto questo?

Come si fa adesso? Fin dal primo momento abbiamo detto che la gestione emotiva della pandemia va fatta. Creiamo strumenti, incorporiamo psicologi…

Sfide future?

Non ho dubbi al riguardo. La lezione della pandemia è che abbiamo un sistema sanitario forte. Pertanto, investire in salute è positivo. Quei tempi di tagli non devono tornare. E, come abbiamo visto con il vaccino, qualsiasi investimento nella ricerca ripaga. Inoltre è un investimento molto positivo perché migliora la salute di tutti, non solo di pochi. E tutto questo include la salute mentale e la salute pubblica.