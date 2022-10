La Catalogna vaccina le donne incinte contro l’influenza e la quarta dose di covid

Le persone più vecchio di 60 anni o dentro condizioni di rischio (tra cui, come novità, incinta e persone con diabete e problemi cardiovascolari) potranno richiedere un appuntamento per essere vaccinati influenza e il quarta dose di covid-19, in Catalogna, a partire dal 10 ottobre. Possono farlo tramite La Meva Salut o chiamando direttamente il loro centro di cure primarie (CAP). La vaccinazione per questo gruppo inizierà il 17 ottobre prevedibilmente, ma a partire da lunedì prossimo, 10 ottobre, potrete prendere appuntamento.

Quest’anno i gruppi chiamati a vaccinarsi contro l’influenza e contro il covid-19 (la seconda dose di richiamo o la quarta dose) sono molto simili: persone a rischio e di età superiore ai 60 anni. Il Ministero della Salute ha già iniziato a vaccinare i residenti delle case di riposo. Successivamente, immunizzerà il di età superiore agli 80 anni che non risiedono in residenze (se non sono ancora stati chiamati dalla Cap, dovrebbero chiamarli) e il resto dei gruppi (comprese le donne in gravidanza e le persone con diabete e problemi cardiovascolari) potranno prendere appuntamento dal 10.

Salut invita tutti questi gruppi a vaccinarsi perché è stata osservata una perdita di immunità dopo cinque mesi dalla puntura. “Si osserva una perdita di protezione in tutti i vaccini dopo 5 mesi di vaccinazione, indipendentemente dal programma iniziale, suggerendo la necessità di una dose di richiamo. Ogni dose perde anticorpi a 5 mesi”, ha affermato mercoledì. Segretario della Sanità Pubblica, Teste di Carmen.

Copertura del 75%.

Come spiegato dal capo del Servizio di medicina preventiva dell’Agenzia di salute pubblica della Catalogna (Aspcat), Montse Martinez, Salut prevede di raggiungere la copertura del 75% nelle persone anziane e, soprattutto, a partire dai 60 anni, che è il gruppo “in cui si produce il maggior carico di cura”. Insieme a Cabezas, Martínez ha precisato che questa copertura dovrebbe essere raggiunta anche nel personale sanitario e socio-sanitario. e arrivare a 60% tra le donne in gravidanza e persone a rischio.

Oltre alle donne in gravidanza e alle persone con diabete o problemi cardiovascolari, tra rischiare le persone ci sono anche i anziani in residence, il Malato cronico, il immunocompromesso e le donne con puerperio fino a sei mesi. Anche le persone che possono trasmettere queste malattie a persone ad alto rischio. Dal canto loro, i gruppi essenziali (eccetto sanitario e socio-sanitario) saranno vaccinati solo contro l’influenza.

La Catalogna ha ricevuto due milioni di dosi di vaccini da Comunità (Pfizer) e Spikevax (Moderno). Il primo contiene il ceppo Wuhan originale e la variante omicron di BA.4 e BA.5. Anche il secondo è bivalente. Sono vaccini “adattato” alla variante omicron, che è quella che circola nel 100% dei contagi da covid che continuano a verificarsi in Catalogna, come evidenziato dal Segretario alla Sanità Pubblica, Carmen Cabezas.

La Catalogna, che il 26 settembre ha iniziato a vaccinare contro l’influenza e la quarta dose di covid nelle residenze, ha già somministrato 99.904 dosi della prima e 91.508 della seconda. In totale, Salut ha acquistato quest’anno 1.604.000 dosi per l’influenza, 35.000 in più rispetto allo scorso anno. Tra il 2020 e il 2022, a causa della pandemia covid, il virus dell’influenza circolava a malapena, ma quest’anno le cose dovrebbero cambiare. “La risposta immunitaria di entrambi i vaccini [gripe y covid] è lo stesso. Non interferiscono”, ha detto Cabezas.

Altri virus respiratori

Tra la settimana del 26 settembre e il 2 ottobre, la Catalogna ha registrato un “lieve aumento” del incidenza dell’influenza, anche se “continua a bassi livelli di circolazione”, ha detto Cabezas. Tuttavia, il virus respiratorio sinciziale (RSV) continua a mostrare una “marcata tendenza al rialzo” in tutti i gruppi, soprattutto in quelli di età inferiore ai due anni. C’è anche rinovirus: Il 42% dei campioni positivi è dovuto al rinovirus. Il Covid-19 rappresenta il 7,8% e l’influenza il 7,5%.