La Catalogna vaccina contro l’herpes zoster le persone di età superiore ai 65 e agli 80 anni

La Catalogna incorpora, nel calendario delle vaccinazioni quest’anno il vaccino Fuoco di Sant’Antonio nelle persone tra i 65 e gli 80 anni, papilloma-virus umano nei bambini di prima media e il pneumococco a persone di 65 anni di età. È la prima comunità a incorporare questi tre vaccini. Il Ministero della Salute ha presentato questo giovedì il aggiornamento del calendario vaccinale, che ha significato a investimento di 25 milioni, oltre ad un “rafforzamento” dei vaccini sul territorio, come ha spiegato il Sottosegretario alla Sanità Pubblica, teste di carmen, in una conferenza stampa.

Il grandi notizie è l’incorporazione di vaccino contro l’herpes zoster alla gente 65 e 80 anni (non da 65 a 80 anni). Da marzo Salut vaccina le persone a rischio, come immunocompromesso, ma ora sarà messo anche a quelli più vecchi di queste età. Il fatto che sia solo per chi ha 65 e 80 anni potrebbe avere a che fare con l’alto costo del farmaco: il ‘ministero’ ha comprato 130.000 dosi per queste due fasce d’età che hanno un costo 17.576.000 milioni.

Inoltre, quest’anno la Catalogna, come annunciato mesi fa, vaccinierà i bambini in prima media contro il virus del papilloma umano. Dall’anno accademico 2007-2008 vaccina le ragazze, ma ora includerà anche loro. Salut ha acquistato 67.000 dosi per 3.315.000 milioni. “Abbiamo visto che nelle ragazze vaccinate di 11 e 12 anni c’era un Riduzione del 60% delle verruche anogenitali. E questo vaccino ha dato protezione indiretta a ragazzi e uomini, nei quali le verruche genitali si sono ridotte tra il 4% e il 6%”, ha affermato Cabezas.

Infine, la terza novità è il vaccino pneumococcico per le persone dai 65 anni, per cui Salut ha acquistato 80.000 dosi per quattro milioni di euro.

Anche la “conselleria”. invierà SMS aumentare la vaccinazione nei bambini che non hanno ricevuto alcuna vaccinazione. E, per quanto riguarda il quarte dosi di covid e il vaccino antinfluenzale, Cabezas ha sottolineato ancora una volta che la Catalogna è favorevole a effettuare una vaccinazione congiunta questo autunno, come è stato fatto l’anno scorso. Tuttavia, Non c’è ancora una data programmata. “Non sappiamo ancora quante dosi riceveremo, o che tipo di vaccino. Erano in attesa”, Lo ha spiegato il segretario alla sanità pubblica.

Fuoco di Sant’Antonio

Il capo della sezione malattie autoimmuni sistemiche del servizio di medicina interna Vall d’Hebron (Barcellona), Alberto Selva, ha valutato molto positivamente che il vaccino contro l’herpes zoster sia incluso nel calendario delle vaccinazioni proprio per questo “Non è un problema da poco”. “Colpisce principalmente gli immunodepressi e gli anziani. È il virus della varicella che, ad un certo punto della vita, Si attiva quando le difese cadono. È allora che compaiono le tipiche tegole”, ha spiegato Selva.

L’herpes zoster, come ha riferito questo dottore, genera “invalidità”, perché provoca “molto dolore”, infezioni, paralisi facciale, cheratite (infiammazione della cornea) e può anche causare ictus.

L’importanza della vaccinazione

Cabezas ha evidenziato che, dal 1984 e fino ad oggi, I vaccini hanno prevenuto circa 34.000 casi di malattia all’anno in Catalogna. “Gli euro investiti nei vaccini rappresentano un risparmio nel sistema”, ha affermato. La comunità ha avuto fino a 19 diversi programmi di vaccinazione. Il penultimo è stato nel 2020. Questo giovedì è stato presentato l’ultimo.

Le autonomie ce l’hanno concorso per creare un calendario vaccinale, ma c’è un quadro condiviso con il resto delle comunità. Per aggiornare i calendari vaccinali, gli esperti valutano l’onere della malattia (frequenza e gravità), le ripercussioni sulla modifica del programma e il costo economico.