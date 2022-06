La Catalogna sale a 14 casi di vaiolo delle scimmie diagnosticati

Il Dipartimento della Salute della Generalitat ha diagnosticato altri cinque casi di vaiolo delle scimmie in Catalogna, che aumenta quattordici malati con questa patologia nella comunità catalana.

Il Xarxa della sorveglianza epidemiologica della Catalogna (XVEC) ha già comunicato i risultati positivi degli ultimi cinque casi sospetti al Centro per il Coordinamento delle Allerte e delle Emergenze Sanitarie (CCAES) del Ministero della Salute.

In questi momenti, il Ospedale Vall d’Hebron e Hospital Clínic de Barcelona Hanno già pienamente convalidato le tecniche utilizzate per confermare i casi di vaiolo delle scimmie e, secondo Health, altri ospedali della comunità saranno presto in grado di farlo.

Sequenziamento completo del virus

D’altra parte, il North Metropolitan Clinical Laboratory, situato nel Ospedale tedeschi Trias i Pujol di Badalona, ​​è stato il primo in Catalogna ad effettuare il sequenziamento completo di questo virus.

Secondo Health, i quattordici casi diagnosticati finora in Catalogna hanno legame epidemiologicocioè ne hanno alcuni relazione tra lorosebbene, per motivi di privacy, la Generalitat non fornisce maggiori dettagli sui casi confermati.

Il vaiolo delle scimmie è un malattia virale rara che possono essere trasmessi dagli animali all’uomo e anche tra le persone.

Sintomi

In una prima fase, il i sintomi sono mal di testa, dolori muscolari, ingrossamento dei linfonodi, febbre, eruzioni cutanee sul resto del corpo ed eruzioni cutanee sul visomentre in una seconda fase compaiono eruzioni cutanee piatte o leggermente in rilievo, piene di liquido limpido o giallastro che si trasformano in croste e cadono.

Il persona infetta può infettare dall’inizio dei sintomi contatto con lesioni cutaneeattraverso fluidi corporei, come saliva, pus o croste o attraverso oggetti contaminati come indumentilenzuola, asciugamani o stoviglie o goccioline espulse dalla bocca.

Nessun trattamento

La maggior parte dei sintomi lo sono risolversi senza trattamentoanche se i medici avvertono che è importante prendersi cura delle eruzioni cutanee lasciandole asciugare o coprendole con una medicazione umida ed evitando di toccare le piaghe nella bocca o negli occhi.

Il i sintomi di solito durano tra le 2 e le 4 settimane e per evitarne la trasmissione se ne raccomanda isolare le persone colpite con sintomi ed eliminare i contatti sociali.