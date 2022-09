La Catalogna promuove una campagna per pubblicizzare la hotline per comportamenti suicidi

Il Ministero della Salute della Generalitat ha promosso a esperienza immersiva come parte di una campagna a annunciare la hotline 061 per comportamenti suicidi, con cui vuoi rendere visibile e destigmatizzare il suicidio.

Il ‘consulente’ della Salute, Josep Maria Argimon, ha sottolineato questo venerdì a Badalona (Barcellona) che la volontà del dipartimento è “diffondere la realtà del suicidio e tutto ciò che esso comporta”, e ha sottolineato l’importanza di lavorare con professionisti specializzati e associazioni di sopravvissuti e parenti, ha riferito il dipartimento in una nota.

Argimon lo ha spiegato con questa campagna è “sceso in strada per raggiungere quante più persone possibile” ed è la prima iniziativa per combattere lo stigma del suicidio.

Il coordinatore del Piano di prevenzione del suicidio (Plapresc) e direttore della salute mentale dell’ospedale Parc Taulí, Diego Palau, lo ha celebrato “è già una realtà ” il telefono di prevenzione del suicidio con professionisti della salute mentale specializzati.

L’installazione invita a scoprire storie legate all’ideazione suicidaria attraverso testimonianze di sopravvissuti, parenti, enti di supporto e operatori sanitari esperti in salute mentale e, in particolare, nella cura dei comportamenti suicidi.

62 tentativi di suicidio settimanali

Alcune frasi disegnate a terra guidano i pedoni verso a struttura a forma di cubo composta da 62 telefoni che rappresentano i 62 tentativi di suicidio che si verificano in Catalogna ogni settimana.

In 20 di questi telefoni puoi sentire a esperienza di suicidio ciò incoraggerà il visitatore a riflettere da diverse prospettive, poiché uno dei problemi principali del suicidio è che continua a essere un tabù e non se ne parla.

L’installazione inquadrata nella campagna ‘Una volta contro il suicidio’, creato dallo studio Domestic Data Streamers, sarà in tournée in Catalogna e il suo punto di partenza è il Paseo Marítim de Badalona (Barcellona), dove sarà possibile interagire questo venerdì.

Nei suoi due mesi e mezzo di operatività , tra il 20 giugno e il 30 agosto, il numero telefonico 061 per la cura e la prevenzione del suicidio ha ricevuto un totale di 2.336 consulenze di salute mentale, di cui 1.716 alla Taula de Salut Mental.

Dal suo lancio, la Salute Mentale Taula si è attivata 12 volte il Codi Risc Suïcidi per le chiamate di servizio.

Le consultazioni a cui hanno partecipato hanno avuto una durata media di 30 minuti, durante le ore notturne (dalle 20:00 alle 8:00) il 43% di tutte le chiamate e la percentuale di donne servite è del 61%.