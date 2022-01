La Catalogna prevede di raggiungere il picco dei contagi “in tre o cinque giorni”

Catalogna possibilmente raggiungere il picco di contagio da covid-19 “in tre o cinque giorni”, secondo le stime del Computational Biology and Complex Systems Group (biocomunicazione) dell’Università Politecnica della Catalogna (UPC). Prevede che i pazienti con covid-19 in ucis diventare 600 in tutta la Catalogna (ora sono 520). Sarebbe una cifra simile a quella del quinta ondata (quello dell’estate) e inferiore a quello del Terzo (un anno fa ormai). Quest’ultimo ha avuto un picco di 731 pazienti in queste unità.

Anche così, la stessa Biocomsc invita alla cautela e avverte che gli attuali dati epidemiologici lo hanno “troppe domande” fondamentalmente per due motivi: il recente modifiche al protocollo del Ministero della Salute e la successione di vacanze.

“Salut ha smesso di testare i contatti positivi, le farmacie hanno iniziato a notificare”, spiega il ricercatore di Biocomsc Daniel Lopez-Codina. Tutto questo, insieme al Natale, ci impedisce di sapere con certezza quanti nuovi contagi si siano effettivamente verificati nelle ultime settimane.

Anche così, dice López-Codina, “è possibile presto avere a decelerazione [en el aumento de contagios]: questa settimana o la prossima”.

Le morti non salgono

Specifica che la situazione epidemiologica in Catalogna e Spagna continua ad essere “molto complesso”. Il virus, per il momento, continua a salire. “Siamo cattivi perché abbiamo un Numero enorme di casi. Perché abbiamo molti ricoveri e un aumento delle UTI. Ma la parte positiva è quella la mortalità non sta salendo”, fa notare questo ricercatore di Biocomsc.

Il ambiente europeo non è molto più lusinghiero. Paesi come la Danimarca hanno un’incidenza “molto alta” e altri come Irlanda, Francia e Cipro “continuano a crescere”. “Non c’è ancora un calo generale dei casi, tutt’altro”, dice López-Codina.

Ritiene che la prossima revoca del coprifuoco del 21 gennaio non debba significare un aumento dei casi, poiché la vita notturna continuerà a essere chiusa. “Non cambierà molto la situazione”, opine. Ma chiedi di esserne “consapevole”. “la pandemia non è finita”, che la situazione attuale è molto estrema e che conviene continuare ad essere “rigorosi e responsabili”.