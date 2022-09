La Catalogna metterà insieme al vaccino antinfluenzale la quarta dose di covid nelle residenze dal 26

La Catalogna inizierà a mettere il quarta dose di covid-19 insieme al vaccino influenza nel residenze Dal giorno 26 settembre. Il ministero della Salute aveva già fissato questa data come inizio della vaccinazione della quarta dose del coronavirus. E il Ministero della Salute della Catalogna ha annunciato mesi fa che potrebbe assumere congiuntamente la quarta dose insieme al vaccino antinfluenzale, dal momento che il più di 80 anni, i più vulnerabili sono il gruppo prioritario per iniziare l’immunizzazione contro entrambi i virus.

“Il 26 iniziano le vaccinazioni sia per le quarte dosi di covid che per l’influenza nelle residenze. Sono vaccini ad alta carica virale che mantengono gli anticorpi per sei mesi”, ha confermato questo mercoledì il ‘ministro’ della Salute, Josep Maria Argimon. Come aveva già detto un paio di settimane fa, Argimon ha avanzato ancora una volta che, prima di un prevedibile aumento delle infezioni da covid-19 questo autunno, Salut rafforzerà la raccomandazione di indossare la mascherina sui mezzi pubblici. Nella metropolitana di Barcellona, ​​ad esempio, ci sono molte persone che non la usano.

L’uso obbligatorio delle mascherine nei trasporti pubblici è incluso in a decreto del governo spagnolo. Ma, nonostante sia un obbligo, molte persone non lo usano. Ecco perché il Ministero della Salute è sempre stato più favorevole a che fosse una raccomandazione. “Prima dell’estate, quando le infezioni erano molto basse e vedere cosa stava succedendo in città come Barcellona -dove molti turisti non indossano la mascherina perché non obbligatoria nei loro paesi-, ci è sembrato meglio che questa fosse una raccomandazione. Ora, quando arriverà l’autunno, dovremo consigliarlo di nuovo e insistere in cui la anziani”, disse Argimon.

Il ‘consigliere’ ha evidenziato che la Catalogna si trova in una situazione epidemiologica “favorevole”, ma l’arrivo dell’autunno porterà probabilmente con sé un aumento dei casi. “Ci auguriamo che il virulenza essere quello degli ultimi mesi [baja]. E lì dovremo consigliare vivamente l’uso della mascherina”, ha affermato Argimon, che lo ha anche evidenziato Al momento l’influenza circola più del coronavirus. “Devi normalizzare la vita”, ha affermato.

campagna suicida

La ‘conselleria’ ha presentato questo mercoledì al Palau Robert di Barcellona la seconda parte del campagna per pubblicizzare il numero telefonico di prevenzione del suicidio 061 Salut Respon. ‘El que em passa no té solució’, ‘Viure ja no em fa il.lusió’ e ‘Sense mi estarieu millor’ sono le frasi che conterranno questa campagna che sarà presto vista in media Y pensiline degli autobus.

Il Governo ha approvato un anno fa il Piano per la prevenzione del suicidio in Catalogna 2021-2025 (Plapresc), che ha come obiettivo ridurre il tasso di tentativi di suicidio di oltre il 15% e di oltre il 20% nei gruppi prioritari nel 2030.

Il suicidio è il prima causa di mortalità nelle donne nel gruppo dai 15 ai 34 anni e negli uomini dai 15 ai 44 anni. Il suicidio è il principale causa di morte innaturale e la seconda causa di morte nei giovani tra i 15 ei 29 anni in Catalogna.