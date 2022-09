La Catalogna lancia un portafoglio digitale per trasportare le carte sul cellulare

La Catalogna ha presentato questo giovedì ‘Il portafoglio meva’, una “app” web che funziona come un portafoglio digitale in cui salvare, sul cellulare, tutti i Biglietti da visita. Il tessera sanitaria Sarà il primo ad essere incluso in questo portfolio digitale, che presto ne includerà altri come il DNI o il passaporto. In ottobre verrà inserita un’altra tessera e, anche se non è stato ancora deciso, il Governo ritiene che la tessera famiglia numerosa abbia “molti punti”.

‘La meva portfolio’, che partirà il 27 settembre e potrà essere scaricato dal sito lamevacarra.gencat.cat/, è un progetto sviluppato dal Dipartimento di Politiche Digitali. “Al giorno d’oggi portiamo quasi tutto sul nostro cellulare. ‘Il portafoglio meva’ è a portachiavi digitale per trasportare tutte le carte. È un progetto che nasce con una prima tessera, la tessera sanitaria, perché tutti hanno la tessera sanitaria”, ha sottolineato il ‘consulente’ nella presentazione Jordi Puignero.

Dal 27 è possibile utilizzare ‘La meva portfolio’ nelle farmacie. Lì l’utente, tramite il cellulare, potrà esibire la propria tessera sanitaria, che doveva essere stata precedentemente scaricato tramite ‘app’. “Dal 27 sarà possibile accedere ai farmaci attraverso questa via nelle farmacie. Questo sistema non è una sostituzione ma piuttosto integra la carta fisica”, ha detto Giorgio Casas, Presidente del Consell de Col.legis Farmacèutics. “Le carte fisiche non scadranno”, ha specificato.

Inoltre, questo sistema (l’esposizione della tessera sanitaria sul cellulare attraverso ‘La meva portfolio’) sarà presto implementato nel centri di cure primarie (PAC) e ospedali. “Questa ‘app’ è disposta a crescere e nelle prossime settimane annunceremo Nuove aggiunte di altre carte”, ha evidenziato il ‘consigliere’.

Da parte sua, il ‘consigliere’ della Salute, Giuseppe Maria Argimon, Ha detto che la tessera sanitaria è “la più utilizzata”, quella che “tutti” hanno e che dà “identità”. “Ora potremo andare in farmacia con questa identità digitale. Col tempo lo diventerà il nostro strumento principale e non solo per la tessera sanitaria”, ha detto Argimon. Secondo lui, la Generalitat sta iniziando a usarla in farmacia perché “tecnologicamente sono preparati”. “I nostri centri sanitari andranno piano piano perché possono leggere un codice a barre ma dalla tessera, non dal cellulare”, ha chiarito. Attualmente solo uno 40% dei centri sanitari del territorio può fare questa lettura digitale.