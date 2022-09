La Catalogna insisterà ancora una volta per indossare la mascherina sui mezzi pubblici in autunno

La Catalogna rafforzerà, questo autunno, il raccomandazione dell’uso della mascherina nei trasporti pubblici, prima di un prevedibile picco di contagio di covid-19 e altri virus respiratori. “Molto probabilmente quando arriverà l’autunno, quando potrebbe esserci un rimbalzo lo consiglieremo di nuovo [la mascarilla] più forte”, ha detto questo giovedì il ‘consigliere’ della Salute, Giuseppe Maria Argimon, in conferenza stampa di presentazione del calendario vaccinale aggiornato.

L’obbligatorietà della mascherina in aereo, treno o mezzi pubblici è raccolta in a decreto, dello scorso aprile, del governo spagnolo. Ma, quando si tratta di verità, c’è molte persone che non usano la mascherina sui mezzi pubblici, in particolare metro. “Abbiamo un decreto che ti obbliga a fare qualcosa che non viene fatto”, ha detto Argimon, mettendo in dubbio il fatto che non serve fare una regola che non viene rispettata. È sempre stato più favorevole che fosse una raccomandazione.

Ma, poiché l’uso obbligatorio della mascherina nei mezzi pubblici è a concorrenza statale, comunità come la Catalogna possono solo consigliare o meno il suo utilizzo. E, secondo Argimon, si prevede di rafforzare la promozione del suo utilizzo a partire dall’autunno, la prima con covid-19 in cui la mascherina non sarà più obbligatoria al chiuso. I medici temono che i livelli di influenza, ad esempio, tornino ai livelli pre-pandemia.

A fine agosto, la stessa Sottosegretaria alla Sanità Pubblica, teste di carmen, Ha detto che la Catalogna non chiederà, “per ora”, la rimozione delle mascherine sui mezzi pubblici. “Per ora possiamo continuare. Entriamo nella stagione autunnale, un periodo di trasmissione del virus, non ci costa nulla essere un po’ cauti”, ha detto.

Paesi come la Francia hanno già ritirato la mascherina sui mezzi pubblici, ma la Spagna per il momento la mantiene.