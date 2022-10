La Catalogna ha sangue solo per quattro giorni: servono donatori urgenti

Il Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha solo prenotazioni per i prossimi quattro giorni perché nelle ultime settimane sono calati donazioni, per il quale ha esortato il pubblico a donare il sangue.

Per alleviare questa situazione, il Banc de Sang i Teixits ha riferito che questa settimana ha aperto 50 raccolte e mercoledì 12 ottobre, giorno festivo, si terrà servizi aperti per donare il sangue Clínic e Sant Pau di Barcellona e l’ospedale Joan XXIII di Tarragona.

La banca del sangue ha sottolineato che ci vorrebbe 1.100 donazioni giornaliere per recuperare le riserve di sangue e affrontare l’ultimo trimestre dell’anno.

Le attuali riserve in Catalogna hanno sangue per quattro giorni, quando dalla banca vorrebbero, almeno, poter avere forniture per otto giorni.

punti disponibili

Sul sito donarsang.gencat.cat puoi trovare tutti i punti donazione disponibili, tra cui 12 grandi ospedali e diversi punti mobili che esistono sul territorio.

Per raccogliere le donazioni, il Banc de Sang insiste sulla necessità del popolazione in buona salute vai a donare il sangue nei prossimi giorni.

I requisiti per poter donare richiedono che la persona abbia tra i 18 e i 70 anni, ho pesato più di 50 chili ed è in buona salute, e in caso di donna, che non è incinta. Tatuaggi e ‘piercing’ non impediscono la donazione del sangue.

Coloro che hanno viaggiato a Straniera Puoi verificare in anticipo sul web se c’è qualche impedimento a poter donare il sangue.

Le persone che non hanno mai donato il sangue e hanno dei dubbi possono contattare il Banc de Sangr per fare la loro domanda.