La Catalogna ha bisogno di 65.000 donazioni annuali di plasma per i trattamenti

Un totale di 8.000 persone hanno fatto 14.287 donazioni di plasma nel corso di quest’anno, una cifra ancora lontana dalle 65.000 donazioni annuali di cui la Catalogna ha bisogno per garantire le cure pazienti con diagnosi di immunodeficienza.

In occasione della World Plasma Donation Week, il Banc de Sang i Teixits ha evidenziato questo lunedì che, con 65.000 donazioni, ci sarebbe abbastanza plasma per proteine ​​e sviluppare farmaci che sono vitali per alcuni pazienti.

È il caso di neo, chi soffre di immunodeficienza e necessita, ogni anno, del plasma ottenuto da 288 donazioni.

Per aumentare le donazioni, il Banc de Sang ha lanciato un piano che dovrebbe ridurre la dipendenza da altri paesi, con cui la Catalogna compensa la mancanza di propri donatori.

doppie donazioni

Negli ultimi anni le donazioni sono praticamente raddoppiate, passando dalle 13.800 del 2017 alle 25.000 con le quali si prevede di concludere questo 2022, ma c’è ancora molta strada da fare.

Così, per cercare di migliorare ancora di più i dati, il prossimo 6 ottobre, dalle 9 alle 20, un Maratona di donazioni di plasma presso il Comune di Barcellona in concomitanza con la Settimana mondiale delle donazioni di plasma.

Il plasma è praticamente tutta acqua, motivo per cui, a differenza del sangue, può essere donato molto più frequentemente, poiché il recupero è molto veloce.

In effetti, può verificarsi ogni 15 giorni e Venti persone in Catalogna donano plasma almeno una volta al mese.

In generale, chiunque dona il sangue può donare il plasma: devi avere tra i 18 e i 70 anni, pesare più di 50 chili ed essere in buona salute.

Il plasma è un liquido limpido e leggermente giallastro che rappresenta il 55% del volume totale del sangue e in esso sono sospesi i globuli: globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

È costituito da Acqua (90%), Sali minerali e molto proteine che garantiscono il corretto funzionamento dell’organismo.

Per poter dare plasma, è necessario collegarsi a una macchina, a separatore di celle, che rimane con questo fluido e ritorna al corpo il Globuli rossi.La donazione dura dai 45 ai 60 minuti e il donatore deve avere vene un po’ più spesse per donare il sangue.