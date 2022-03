La Catalogna esclude lo screening covid nei rifugiati nonostante la raccomandazione dell’OMS

Il Dipartimento della Salute non effettuerà screening covid-19 o visite mediche di routine al rifugiati che arrivino in Catalogna dall’Ucraina, secondo fonti del dipartimento. Il Organizzazione mondiale della Sanità (CHI) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) avverto che la guerra, in cui ci sono sovraffollamento, La pandemia peggiorerà ed è per questo che chiedono di testare sia i pazienti sintomatici che quelli asintomatici. Salut testerà solo le persone sintomatiche, proprio come il resto della popolazione.

I rifugiati dall’Ucraina, una volta arrivati ​​in Catalogna, hanno direttamente accesso al sistema sanitario, senza la necessità di registrarsi come avveniva finora. Ma, “a meno che non ne abbiano bisogno” non verrà loro effettuato alcun “esame di routine” e, pertanto, “Non è indicato effettuare alcun tipo di prova specifica”, specificano queste fonti della ‘conselleria’. Saranno trattati, insistono, “come qualsiasi altro cittadino catalano”.

Da parte sua, il ministero della Salute si lo sta facendo test antigenici ai profughi in arrivo porti e aeroporti, nelle chiamate punti sanitari esteri. La Spagna richiede un passaporto covid, test di vaccinazione negativi o PCR da qualsiasi turista che metta piede in territorio spagnolo. Dal momento che l’ucraino è “una situazione eccezionale” fonti sfumate di salute, agli sfollati non vengono richiesti questi test, ma viene loro data una a antigeni all’arrivo nel paese.

Agli epidemiologi piace Giovanna Cayla, membro della Società Spagnola di Epidemiologia (SEE), chiedere di fare screening dell’antigene tra i rifugiati ucraini, offrili “Recensioni mediche” e anche il vaccino contro il covid19. L’Ucraina ha a tasso di vaccinazione contro il coronavirus del 35,5% della prima dose, del 34,3% delle due dosi e solo dell’1,6% della dose di richiamo. “Il problema è che alle frontiere o alla dogana molte persone sono affollate. Alcuni sono due giorni o più imballato negli autobus. Il più affollato, aumento del rischio di trasmissione”, afferma Caylà, che insiste sul fatto che il controllo della pandemia rimane “una priorità”.

Questo epidemiologo chiede agli organismi lasciali andare” offrire loro un controllo medico di covid-19 ai rifugiati ucraini. “È un questione urgente. Inoltre, l’Ucraina ha anche molta tubercolosi, dovrebbero essere eseguiti test per escludere se queste persone hanno un’infezione attiva o latente”, aggiunge.

Il chi ha già espresso preoccupazione che la guerra in Ucraina peggiora la pandemia. Ucraina, dall’inizio dell’invasione russa, ha smesso di contare i casi. Secondo l’OMS, c’è il rischio che infezioni più gravi e più morti a causa dei bassi tassi di vaccinazione nel paese. La stessa organizzazione ha chiesto di non cadere negli stereotipi su rifugiati e malattie.

“Sì ok non ci sono prove che suggeriscano che la trasmissione di SARS-CoV-2 sia maggiore tra migranti e rifugiati, il fattori ambientali, come il sovraffollamento nei centri di accoglienza e di detenzione, possono aumentare l’esposizione alla malattia. I focolai nei centri di accoglienza e di detenzione possono diffondersi rapidamente anche in assenza di adeguate misure di prevenzione”, afferma una recente guida pubblicata dall’ECDC.

Vedi anche: CleceVitam Ponent, un luogo dove ciò che conta davvero sono le persone La circolazione del virus non è maggiore tra gli immigrati, ma i fattori ambientali dei centri di accoglienza ne aumentano la trasmissione

L’ECDC difende i centri di accoglienza e di detenzione migranti e rifugiati dovrebbero avere “la priorità per i test”, a causa del rischio di “rapida diffusione di SARS-CoV-2 in questi contesti”. Secondo l’ECDC, tutte le persone con sintomi compatibili con covid-19 deve essere testato all’arrivo e nuovi arrivati ​​asintomatici possono anche essere presi in considerazione per i test per ridurre il “rischio di introduzione” dei casi nei centri di accoglienza e di detenzione.

Raccomandazioni ai medici

Salut ha sviluppato a documento per professionisti cure primarie con raccomandazioni per la popolazione ucraina, poiché il calendario delle vaccinazioni è diverso da quello spagnolo. Il documento, al quale EL PERIÓDICO ha avuto accesso e al quale ha diritto “Raccomandazioni vaccinali per le persone sfollate dall’Ucraina”, difende offrendo a queste persone la somministrazione dei vaccini necessari secondo le raccomandazioni in vigore in Catalogna.

Rileva inoltre, citando l’OMS, che le malattie trasmissibili con un “possibile rischio di diffusione” tra la popolazione ucraina sono le morbillo, poliomielite, tubercolosi, HIV, malattie diarroiche e covid-19.