La Catalogna conferma altri cinque casi di vaiolo delle scimmie

Lo ha rilevato il ‘ministero’ della Salute altri cinque casi di vaiolo delle scimmie in Catalogna. L’annuncio arriva il giorno dopo l’annuncio delle prime quattro diagnosi di questa malattia nella regione. In totale, secondo le autorità sanitarie, del nove casi confermati in Catalogna, sette di loro ne hanno alcuni relazione con altri pazienti infetti in Spagna. Altri due sono ancora in attesa di indagine chiarire la catena di trasmissione.

In tutta la Spagna ci sono già 98 casi di vaiolo delle scimmie e la Comunità di Madrid è il territorio con il maggior numero di contagi: 66 confermati e 36 sospetti, secondo i dati di questo venerdì del Ministero della Salute.

Il “consulente” della Salute, Josep Maria Argimon, ha indicato questo venerdì che dobbiamo essere “in allerta” per il vaiolo delle scimmie “ma non allarmato” perché i casi sono pochi e la malattia di solito non è grave. Argimon lo ha indicato con ogni probabilità ci saranno più casi perché ce n’è uno in studio. Pertanto, ha raccomandato al pubblico che, nel caso in cui eruzioni cutanee o vesciche, consultare il medico, ma ha chiesto di evitare allarmismi.

“Il vaiolo delle scimmie ha un’evoluzione favorevole, autolimitato a due o tre settimane”, e il rischio di complicazioni è limitato alle persone con “malattie di base o immunosoppressione”, che sono vulnerabili all’infezione con questo o qualsiasi altro virus, ha sottolineato.

Protocollo

Gli ospedali catalani hanno attivato la scorsa settimana il protocollo del vaiolo delle scimmie. Il protocollo si attiva quando il paziente incontra il tre criteri epidemiologici: è stato in contatto con un paziente, ha avuto rapporti sessuali con uomini o si è recato in aree endemiche di questa malattia. E, inoltre, in tutti i criteri deve esserci a clinica della febbre, cefalea e lesioni cutanee compatibili.

La trasmissione del vaiolo delle scimmie è diversa da quella del coronavirus, poiché lo richiede contatto diretto e stretto. L’infezione può verificarsi sia per goccioline respiratorie che per contatto pelle a pelle o membrane mucose. Per questo gli infectologi avvertono che non colpisce gli omosessuali, ma piuttosto l’intera popolazione. È molto meno grave del già noto vaiolo classico. La Spagna ha annunciato martedì l’acquisto di vaccini contro il vaiolo per affrontare questa infezione. I vaccinologi rifiutano la vaccinazione diffusa e raccomandano di vaccinare solo i contatti di persone infette.