La campagna del Liverpool in Champions League inizia in modo disastroso dopo il 4-1 del Napoli

Il risultato scioccante del turno di apertura delle partite di UEFA Champions League è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove mercoledì l’SSC Napoli ha sbaragliato il Liverpool 4-1 per unirsi all’AFC Ajax come prima capolista del Gruppo A dopo un imprevedibile elenco infrasettimanale su tutta la linea.

Gli uomini di Luciano Spalletti hanno impiegato solo cinque minuti per passare in vantaggio su rigore di Piotr Zielinksi e sarebbero potuti benissimo essere due se Victor Osimhen avesse trasformato dal dischetto dopo 18. Il Napoli ha raddoppiato il vantaggio subito dopo la mezz’ora con Andre Zambo Anguissa su Zielinski assiste prima che Osimhen fosse costretto ad uscire per infortunio.

Il sostituto del nazionale nigeriano Giovanni Simeone ha perso poco tempo per entrare in azione con un terzo per i partenopei appena tre minuti dopo dopo essere stato teso da Khvicha Kvaratskvhelia. Il nazionale georgiano è stato elettrico, facendo irruzione nel Liverpool in ogni occasione possibile mentre i Reds hanno lottato per fare i conti con gli italiani e gli uomini di Jurgen Klopp sono stati fortunati che erano solo tre all’intervallo.

Tre sono diventate quattro a due minuti dall’inizio dei secondi 45 quando Zielinski aveva bisogno di due tentativi per battere Alisson Becker dopo essere stato inserito dal sensazionale Kvaratskvhelia. Luis Diaz ha reagito due minuti dopo, però, lanciando ai suoi compagni di squadra un’ancora di salvezza poco meritata a Napoli da un assist di Andy Robertson che alla fine non è stato colto.

Il risultato vede il Napoli passare all’Ajax con un vantaggio iniziale nel Gruppo A di Champions League dopo che i giganti olandesi hanno battuto 4-0 i Rangers e la squadra di Spalletti è ora imbattuta da quattro vittorie su sei partite finora in questa stagione. Per quanto riguarda il Liverpool, la squadra di Klopp ha appena due vittorie su sette, pareggia troppo spesso e poi affronta un difficile scontro con l’Ajax che ha riscoperto la sua spavalderia europea.

Il tattico tedesco sta trovando difficile la sua settima stagione ad Anfield, come è successo anche con Mainz 05 e Borussia Dortmund prima. Preoccupante per i Reds, ha diversi mal di testa da affrontare poiché i problemi della Premier League hanno seguito la squadra sulla fase continentale, in particolare nel mezzo del parco.

Gran parte dell’attuale miseria del Liverpool deriva dal centrocampo dove Fabinho, James Milner, Harvey Elliott e successivamente Thiago Alcantara hanno lottato per prendere piede in qualsiasi momento. Tuttavia, la difesa è ugualmente preoccupante e probabilmente soffre a causa della mancanza di autorità a centrocampo con Joel Matip che viene mandato a porre fine alla miseria di Joe Gomez nel primo tempo con un gesto di misericordia di Klopp con Virgil van Dijk anche lui irriconoscibile negli ultimi tempi.

Il Liverpool raramente viene spazzato via come ha fatto dal Napoli con Real Madrid e Manchester City le uniche due squadre a infliggere sconfitte competitive ragionevolmente pesanti dall’incredibile 7-2 dell’Aston Villa ai Reds alla fine del 2020. Tuttavia, questo sembra più preoccupante, soprattutto data la storia di Klopp in questa fase del suo mandato.

Non c’è dubbio che il 55enne si sia guadagnato il diritto di evitare lo stesso trattamento del ginocchio Questa settimana Thomas Tuchel ha ricevuto il Chelsea, ma chiaramente qualcosa non va bene all’interno della squadra, come dimostra la decisione tardiva di trasferirsi per Arthur Melo quest’estate. Quanto ci vorrà prima che questo lento inizio di stagione si trasformi in qualcosa di più preoccupante?

Per quanto riguarda il Napoli, invece, un altro buon inizio di stagione migliora e la rosa rinnovata di Spalletti sembra estremamente potente. Mettere in campo Osimhen infortunato era un rischio, ma ha dato i suoi frutti perché faceva parte di quel blitz del primo tempo sul Liverpool e avrebbe anche potuto segnare. Finché il nigeriano è in forma e Kvaratskvhelia è in fiamme, gli italiani si sentono forti contendenti per essere in testa a un gruppo che potrebbe diventare complicato per Klopp e i suoi giocatori.