La camicia con scollo a V e maniche lunghe di Zara: la scommessa sul sexy che sta trionfando.

Zara ha la camicia con scollo a V e maniche lunghe più sexy della primavera, una scelta sicura per molti look. Cerchiamo sempre più capi che ci accompagnino ovunque, possiamo scoprire nelle camicie grandi alleate della versatilità. Non sono più un capo unico ed esclusivo per le lunghe giornate in ufficio, ora sono anche ideali per una giornata in spiaggia o una fuga romantica in cui vogliamo mostrare il nostro meglio. Questa camicia di Zara è quella che stai cercando per creare ogni tipo di momento.

La nuova collezione di Zara ci porta direttamente al passato, con capi e accessori che sembrano provenire da un’altra epoca. Torniamo a quei giorni in cui la gioia e la speranza erano molto presenti. Gli anni ’70 sono la fonte di ispirazione per un tipo di camicia che dobbiamo avere oggi nel nostro guardaroba.

La stampa Tie Dye è una delle più alla moda. Possiamo scoprire attraverso questi capi l’essenza di quegli splendidi anni. L’era più hippie ci ha fatto scoprire un modo per sfumare i colori e creare stampe uniche, quasi così belle come quelle di questa camicia della collezione Zara che sta avendo successo.

La combinazione di colori è semplicemente magistrale. Il blu e il giallo sono così opposti che insieme finiscono per stare meravigliosamente bene. Sarà questione di vederli in questa camicia che si abbinerà altrettanto bene con tutto il nostro guardaroba. Non ci sarà capo che ci possa resistere in questa stagione e in quelle a venire.

È una camicia con scollo a V e maniche lunghe. Ideale per indossarla in primavera, ma anche in estate o anche in inverno. Non ci sarà stagione che possa resistere a questa camicia che finirà per diventare una delle nostre preferite. Possiamo scoprire la grandezza di un tipo di capo che ci serve per tutto.

Con una gonna satinata per un matrimonio, il bikini sotto per andare in spiaggia o il completo pantaloni blu per andare a una riunione di lavoro. Il bello di usare questo tipo di capi è che non c’è niente che possa resistere loro. Possiamo indossarli con tutto il nostro guardaroba. Vale la pena investire 27 euro in essa.

