La camicetta con maniche a cappuccio che brillerà in discoteca

Se volete sfruttare al meglio una serata con gli amici, dovete trovare un look all’altezza. Sono finiti i tempi in cui l’abito era l’unica opzione disponibile per un’occasione speciale. Per fortuna, le regole nel mondo della moda sono cambiate, e Le tute e gli ensemble gonna o pantalone e camicetta sono ora di moda. La blusa più particolare della nuova collezione di ZaraSe vi piace questa seconda alternativa, nello shop online di Zara abbiamo selezionato una blusa con maniche glitterate ideale per un look da sera elegante e di tendenza.. Un capo super speciale, con il quale vi sentirete la vera regina della festa.Con collo alto e maniche lunghe, ha un dettaglio di applicazioni glitterate. Ha una chiusura in pizzo e bottoni nella parte superiore della schiena e una fibbia in metallo nella parte inferiore della schiena. È nera e la schiena è completamente scoperta, quindi è una camicetta elegante e sexy in egual misura.

Il movimento della manica della mantella vi farà impazzire mentre ballate! Un look total black è sempre un successo per una serata fuori. Potete quindi abbinare la blusa della nuova collezione di Zara a una minigonna e a stivali con tacco alto in nero, ma potete anche aggiungere un tocco di colore al look. Questa stagione i toni metallici sono una tendenza nel mondo della moda. Considerando l’applicazione lucida della blusa, osate indossarla con una gonna argentata e tacchi alti neri per un look 100% hot? un paio di pantaloni effetto pelle e un paio di stivaletti con plateau e tacco stanno benissimo con la camicetta a maniche lunghe in stile mantello. Quindi, avete infinite possibilità di indossare questo abito nel modo che più vi piace. È facile trovare il modo più adatto a voi e al vostro stile.

Se la blusa di Zara vi piace quanto piace a noi, potete trovarla nello shop online, e anche nei negozi fisici, da 49,95 euro dalla taglia XS alla XL. Sul sito web è possibile verificare la disponibilità presso il negozio Zara più vicino inserendo il codice postale e la taglia. Inoltre, avete a disposizione una guida alle taglie molto completa per aiutarvi a fare la scelta giusta quando acquistate online.