La caduta “eccessiva” del bitcoin supporta il suo ruolo di “promotore di ritorno del portafoglio”

Gli asset digitali hanno registrato forti cali negli ultimi giorni, poiché l’avversione al rischio, alimentata dai timori di un aumento dell’inflazione e di un rallentamento della crescita globale, ha travolto i mercati finanziari. I principali asset, bitcoin ed ethereum hanno subito un forte deprezzamento che ha assunto sfumature di tragedia il 9 maggio, quando sono stati testati rispettivamente i $ 30.000 e $ 2.200 e i minimi da 10 mesi sono stati raggiunti in entrambi i token. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato totale delle valute digitali ha perso circa il 50% del suo valore dai massimi di novembre 2021.

Questa volatilità una volta ha sottolineato che, “mentre le correlazioni storiche tra asset digitali e azioni sono state in media basse, questi tendono ad aumentare nei periodi di rischio negativospesso con conseguenti ribassi eccessivi per le criptovalute rispetto alle azioni in questi periodi”, scrive Sipho Arntzen, analista di Next Generation Research di Julius Baer. criptovalute principalmente come potenziatore di rendimento in un portafogliopiuttosto che come una risorsa rifugio”, aggiunge.

L’esperto spiega che le criptovalute sono state oggetto di forti pressioni di vendita negli ultimi giorni, a causa di una più ampia rotazione degli investitori lontano dalle attività rischiose, tra i timori di aumenti aggressivi dei tassi da parte delle banche centrali mondiali nel tentativo di controllare gli alti livelli di inflazione.

Le risorse digitali hanno sicuramente beneficiato del contesto di bassi tassi di interesse e di elevata liquidità negli ultimi anni, e “è probabile che l’inversione di tendenza rimanga un forte motore del calo di questi asset in futuro”, avverte Arntzen, il quale ritiene che “è probabile che persistano venti contrari ed è improbabile una rapida inversione di tendenza”. Questa recente liquidazione “rafforza l’idea che gli asset digitali si comportino in modo molto simile agli asset rischiosi, piuttosto che agli asset rifugio che cercano di diversificare un portafoglio”, afferma l’esperto. “Sebbene storicamente le correlazioni tra asset digitali e azioni siano state in media basse, tendono ad aumentare intorno a eventi rischiosispesso causando un calo delle risorse digitali più delle azioni, come hanno dimostrato di recente i mercati”, insiste.

Un altro evento che pesa anche sulle criptovalute è il recente incidente in cui il dollaro ‘stablecoin’ (valuta stabile) terra (UST) ha perso il suo ancoraggio 1:1 con il dollaro USA. Per le stablecoin, mantenere il loro ancoraggio al loro equivalente in valuta fiat è estremamente importante, poiché una deviazione anche di pochi punti base potrebbe avere effetti dannosi sugli investimenti ad esse ancorati.

Il Le “stablecoin” sono oggetto di grande attenzione da parte delle autorità di regolamentazione, in quanto mettono in discussione il denaro emesso dallo Stato e il controllo che esso comporta. Questi token legati ad un asset tradizionale, in questo caso il dollaro, stanno diventando i spina dorsale del mondo della finanza decentralizzata (DeFi)che finora è rimasta in gran parte non regolamentata, in netto contrasto con il mondo altamente regolamentato della finanza tradizionale, che cerca di sconvolgere.

“Speriamo che i regolatori finiscano per crearne alcuni condizioni più eque tra questi due mondiche riteniamo infonderà fiducia e alla fine incoraggerà l’ulteriore adozione di asset digitali”, conclude l’esperto presso la banca svizzera di gestione del denaro.