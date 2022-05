La buona notizia per il mercato azionario europeo è finita: BofA vede cali dell’8% in estate

urto del azioni europee da qui all’inizio del quarto trimestre. Questo è ciò da cui si aspettano gli strateghi Banca d’America (BofA), che preannunciano un cattivo andamento dei mercati azionari del Vecchio Continente in estate. Nello specifico, ritengono che subirà cali dell’8% e che la sua performance sarà del 5% inferiore a quella del resto dei mercati azionari mondiali nei prossimi mesi.

Ciò è indicato nel loro ultimo rapporto strategico sull’Europa, in cui lo spiegano anche se i mercati azionari del Vecchio Continente hanno sovraperformato l’azionario mondiale dell’8% da inizio marzograzie tra l’altro all’evoluzione favorevole delle valute e dei tassi reali, questa buona performance sta per concludersi e per questo motivo continuano a sottopesare le azioni europee rispetto alle azioni globali.

“Le azioni europee hanno sovraperformato dell’8% le azioni globali dall’inizio di marzo grazie a: (a) un calo del 5% in EUR/USD; e (b) un aumento più contenuto dei rendimenti obbligazionari reali della zona euro rispetto a quelli degli Stati Uniti , che ha comportato una minore pressione sui multipli a causa di un tasso di sconto più elevato per l’Europa rispetto alle azioni mondiali”, sottolineano gli analisti dell’ente statunitense.

Ora, dicono, sperano I fattori ciclici dell’Europa “diventano meno favorevoli”e illustra in dettaglio quattro ragioni a sostegno di questa argomentazione:

1. La crescita globale rallenterà ulteriormente

Gli esperti della BofA prevedono che il PMI globale “continuerà a perdere vigore, passando da 54 alla fine dello scorso anno a 51, trainato dalla debolezza della zona euro (dovuta alla crisi dei prezzi energetici), degli Stati Uniti (con una crescita negativa dei salari reali a pesare sui consumi e la politica più restrittiva della Fed che inizia a incidere) e la Cina (a causa del blocco del Covid e del crollo del mercato immobiliare).”

In questo senso, sottolineano che dato il Peso del settore ciclico in Europa“tende a sottoperformare le azioni globali quando i PMI globali scendono al di sotto del livello medio storico di 53,5”.

2. Il rallentamento nella zona euro sarà particolarmente grave

“Le nostre proiezioni macro implicano un calo di 6 punti per il PMI dell’Eurozona entro la fine del terzo trimestre, rispetto al previsto calo di 3 punti per gli Stati Uniti”, affermano questi strateghi. La ragione? Tutto è dovuto, dicono, al fatto che “l’Europa è più colpita dallo shock dei prezzi dell’energia” che si è verificato a seguito del Invasione russa dell’Ucraina.

Nelle sue stesse parole, “più la crescita interna si indebolisce rispetto alla crescita globale, più soffrirà la performance relativa delle azioni europee”.

3. C’è poco spazio per EUR/USD per scendere

BofA vede un “aumento moderato” nell’indice generale ponderato per il commercio in USD, a causa degli spread dei tassi favorevoli e della maggiore incertezza macroeconomica, ma i suoi esperti ritengono che “la maggior parte della forza dell’USD rispetto all’EUR si sia già esaurita”.

4. I rendimenti obbligazionari statunitensi diminuiranno nei prossimi mesi

E lo faranno, sottolineano gli strateghi della banca statunitense, “poiché il ciclo di rialzo della Federal Reserve ha sempre più un prezzo”. Ciò dovrebbe allentare la pressione sui multipli azionari globali, mentre continuiamo a vedere margini moderati per l’aumento dei tassi reali dell’eurozona poiché sono rimasti indietro rispetto alla recente mossa statunitense. .

Per queste ragioni, “rimaniamo negativi sulle azioni europee e alla ponderazione dei prodotti ciclici rispetto a quelli difensivi”, sottolineano gli analisti della BofA. Le loro proiezioni macroeconomiche implicano “un calo dell’8% per le azioni europee, a 410 punti nel Stoxx 600nonché una sottoperformance del 5% per le azioni europee rispetto alle azioni globali da qui all’inizio del quarto trimestre.

Inoltre, vengono mostrati neutrale sui ciclici rispetto ai difensivi, poiché “stanno già scontando il forte rallentamento della crescita che ci aspettiamo”. “Siamo sovrappesati nei servizi di pubblica utilità e negli alimenti e bevande, nonché sottopesati nei finanziari e assicurativi diversificati”, concludono.