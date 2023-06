La blazer più cercata da Zara e non è per niente sorprendente: il capriccio di cui hai bisogno per quest’estate.

La blazer più cercata da Zara e non è per niente sorprendente:...

Zara ha la blazer più ricercata di questa primavera estate, è un buon capo base che non puoi lasciarti sfuggire dalla sua nuova collezione. In questi giorni in cui fa freddo la sera o al mattino presto, caldo la mattina e di nuovo freddo nei luoghi in cui hanno già acceso l’aria condizionata, non c’è niente di meglio che avere sempre a portata di mano una blazer. La nostra low cost preferita, Zara, ha uno dei migliori capi per questa stagione, una blazer in edizione speciale.

Zara ha la blazer più ricercata per quest’estate

La blazer si è trasformata nella giacca ideale per la mezza stagione o per quei giorni in cui si sente un po’ più il freschino. Grazie a Zara possiamo ottenere il pezzo che cerchiamo, un buon capo base che farà la felicità degli esperti di moda. Scegliamo la blazer in edizione speciale più hippie-chic del momento.

L’effetto Tie Dye è la prima cosa che salta all’occhio. Se c’è un momento dell’anno in cui scoprire i capi di questo tipo, senza dubbio è l’estate. Una stampa dall’aria hippie che ci ha accompagnati per anni e anni.

È una blazer comoda e molto elegante. Non possiamo lasciarci sfuggire un tipo di capo con cui possiamo sempre fare bella figura. Un compagno per abiti, completi e ogni tipo di capo base che prenderà vita con una giacca di quelle che impressionano a prima vista. È di tendenza e se è di Zara è un successo garantito.

Chiusura anteriore con una serie di dettagli e risvolto che slanciano molto e diventeranno il miglior alleato di un quotidiano pieno di emozioni. Ha la stampa e il design che stiamo cercando per fare colpo in qualsiasi momento. Questa blazer non può deluderci mai.

È realizzata con una miscela di lino e cotone, due dei tessuti che ci servono quest’estate. Aiuteranno a traspirare e ci assicurano un tessuto fresco. Perfetti per queste giornate in cui il caldo arriva di colpo. Per l’ufficio o qualsiasi viaggio che facciamo con temperature che passano dal caldo al freddo senza preavviso.

È una giacca per la mezza stagione spettacolare che sarà disponibile come edizione speciale di Zara. Ti costerà solo 79 euro averla.

4.6/5 - (9 votes)