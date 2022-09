La biopsia liquida consentirà il cancro cronico e il più avvantaggiato sarà il polmone

Il biopsia liquida, una tecnica che permette esame del sangue “spiare” il tumore e combatterlo, si rivela il strumento perfetto diagnosticare il cancro nelle sue fasi iniziali e se non può essere curato, almeno trasformarlo in un malattia cronica.

Lo spiega a Efe, nell’ambito del congresso che la Società Europea di Oncologia Medica (ESMO) ha tenuto a Parigi, il direttore del gruppo di ricerca ONCOMED dell’Ospedale Clinico Universitario di Santiago de Compostela (Spagna), Raffaello Lopez, che anticipa che questo tecnica di diagnosi precoce essere ampiamente implementato entro un decennio.

López sostiene che la biopsia liquida deve essere intesa come Oncologia di precisione, poiché è l’unico strumento che oggi ci permette di vedere “Le caratteristiche intime del tumore”. “Non c’è altra opzione perché la classica biopsia, che di solito è costoso, sanguinante e scomodo, studia solo un pezzo molto piccolo del tumore e non nel suo insieme”, dice.

Questo oncologo, che presiede la Foundation for Excellence and Quality in Oncology (ECO), ritiene che i media attuali (“i più affidabili sono TC e PET-CT”) sono molto rudimentali e il cancro si osserva in un trilione di cellule, “che è una quantità immensa”. “Se vogliamo andare più a fondo ed essere più efficaci, dobbiamo abbassare quella soglia”, dice.

Il cancro del polmone, il più avvantaggiato

López sottolinea che la biopsia liquida ha iniziato a essere utilizzata pazienti con tumori avanzati ma anche in pazienti con malattia residua minima, cioè con tumore localizzato.

López spiega che ci sono tumori che secernono più DNA nel sangue di altri e, in questo momento, il più avvantaggiato da questo strumento sarebbe il cancro ai polmoni.

Ricorda che il biopsie liquide cominciò a essere fatto con cancro al colon e al seno, ma insiste sul fatto che la pratica è estensibile “a tutti i tumori ea tutti i liquidi”.

Ammette che il più “comodo” è il sangue ma si può fare con il liquido cerebrospinale nel caso di metastasi con interessamento cerebrale, nel liquido pleurico, nelle urine o nella saliva. “Può essere con qualsiasi liquido nel corpo”, dice.

Per questo oncologo la biopsia liquida è uno strumento “rivoluzionario” volto a dare al paziente a trattamento adeguato e in modo personalizzato, e per questo è necessario fare una “diagnosi accurata”.

Biopsia liquida, al di fuori del portafoglio dei servizi

E nonostante la sua comprovata efficacia, questo strumento non è ancora in Spagna nel portafoglio dei servizi del Sistema Sanitario Nazionale, cosa che accade, a suo avviso, perché le innovazioni “sono difficili da recepire”.

Questo esperto è convinto che la sua diffusa applicazione sarà benefica nella malattia avanzata, che avrà minore impatto e consentirà trattamenti mirati, ma soprattutto in ambito malattia residua minima per la diagnosi precoce che comporta e le informazioni che fornisce sul tumore nel suo insieme.

Secondo questo oncologo, delimitare il tumore e sapere cosa sta succedendo eviterà di somministrare cure non necessarie a molti pazienti, situazione che ora si verifica nel 70% dei malati di cancro.

Ciò di cui López è chiaro è che la biopsia liquida sarà la “Metodo di screening diagnostico precoce del futuro”.

Questo esperto è ottimista sull’obiettivo finale di curare il cancro, qualcosa che, a suo avviso, sarà raggiunto quando può essere diagnosticato in fasi molto precoci e il passo precedente sarà convertire la malattia in una cronica.

Ricorda che i farmaci diventano resistenti. Attualmente questa resistenza è cambiata seguendo le indicazioni del TAC, “ma con una biopsia liquida lo è più facile anticipare il cambiamento e il risultato è più efficace”.

Con questo scenario positivo, López chiede sostegno alla ricerca, investimenti per coprire i costi e la convinzione dei medici e del sistema sanitario che È bello avere questa logistica.