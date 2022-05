La biomedicina, la risposta alle nuove sfide nel campo della salute

La biomedicina è la scienza che unisce le conoscenze della biologia e della medicina per indagare il funzionamento e il comportamento del corpo umano da un approccio multidisciplinare. Negli ultimi anni questa disciplina sta vivendo ovunque una crescita elevatissima. I progressi tecnologici avvenuti nell’ultimo decennio relativi all’analisi di biomolecole, colture cellulari e tissutali e alla raccolta e analisi di dati biomedici stanno guidando la ricerca e l’industria in questo settore. Oggi la biomedicina sta emergendo come una delle future professioni sia in Catalogna che nel resto del mondo.

In questo contesto, l’Università di Vic – Università Centrale della Catalogna (UVic-UCC) assume un chiaro impegno in questo campo della conoscenza e, a partire dal prossimo anno, offrirà una nuova laurea in Biomedicina. I nuovi studi rappresentano il collegamento e la logica evoluzione dell’offerta accademica in bioscienze e medicina che questo Ateneo già offre. Annesso alla branca delle Scienze della Salute, il Corso di Laurea in Biomedicina avrà docenti delle aree della biomedicina, delle biotecnologie, della medicina e delle scienze della salute, con una vasta esperienza sia nell’insegnamento che nella ricerca.

L’insegnamento in biomedicina forma professionisti esperti nelle basi biologiche delle malattie, sia da un punto di vista molecolare e cellulare che da un punto di vista globale. Sviluppano, tra l’altro, nuove terapie di ingegneria genetica, cellulare e tissutale, nonché nuovi metodi di diagnosi o gestione dei dati biomedici, tra gli altri. Gemma Fuster, coordinatrice del corso di laurea in Biomedicina all’UVic-UCC, spiega che i laureati in Biomedicina “sono in grado di rispondere alle sfide presenti e future in cui convergono biologia e medicina, e operano in un settore considerato uno dei principali motori di creazione di valore ed economico crescita, sia nel nostro Paese che in Europa”.

Un nuovo modo di imparare la biomedicina

La Biomedicina che verrà insegnata presso l’UVic-UCC avrà come tratto distintivo una metodologia di insegnamento altamente innovativa, incentrata sull’apprendimento basato su progetti (PBL). Dal primo al terzo anno, ogni semestre culminerà con un progetto integrato, in cui, per quattro settimane, gli studenti lavoreranno in modo integrato e affronteranno sfide biomediche legate alle conoscenze che avranno acquisito durante lo stesso semestre. Questo metodo “facilita l’acquisizione di competenze relative alla ricerca medica, come la comunicazione e la leadership, l’imprenditorialità, l’internazionalizzazione, l’esperienza di laboratorio e l’elaborazione di dati biomedici”, afferma Malu Calle, direttore del Dipartimento di Bioscienze della Facoltà di Scienze, Tecnologia e Ingegneria dell’UVic-UCC. Per Calle, questo modello pedagogico “potenzia gli studenti nel loro processo di apprendimento e in vista del loro futuro professionale”.

La laurea in Biomedicina prevede tirocini curriculari ed extracurriculari in centri di ricerca, ospedali e aziende farmaceutiche o biotecnologiche, e ogni semestre le materie saranno insegnate in lingua inglese. I dottorandi in Biomedicina potranno integrare la loro formazione accademica con master e dottorati. Nel caso dell’offerta formativa UVic-UCC, il titolo si collega al Master universitario in Analisi dei Dati Omici e ai Corsi di Dottorato in Scienze e Tecnologie Sperimentali, in Bioinformatica, in Medicina e Scienze Biomediche, e in Comprehensive Care and Health Services .

Lunga storia nella ricerca

La nuova laurea sarà insegnata in presenza presso la Facoltà di Scienze, Tecnologie e Ingegneria dell’UVic-UCC, con la collaborazione della Facoltà di Medicina e di Medicina e della Facoltà di Scienze della Salute e del Welfare dell’Ateneo stesso. Uno dei principali asset che avrà la laurea in Biomedicina saranno i gruppi di ricerca che l’Ateneo ha da tempo in questo campo, come Tissue Repair and Regeneration (TR2Lab) o Bioinformatica e Statistica Medica (BEM). Inoltre, la nuova creazione e avvio dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione nella salute nella Catalogna centrale (IRIS-CC), promosso dall’UVic-UCC e con la partecipazione di tredici istituzioni nel campo della salute e dell’istruzione superiore, Sarà anche un catalizzatore per la ricerca biomedica in quel territorio.

In totale, il prossimo corso offrirà 50 posti per una laurea che consisterà in 240 crediti e un elevato numero di ore di formazione dedicate al laboratorio: sia sperimentale, con discipline come la biochimica, la genetica, la microbiologia, la coltura cellulare e dei tessuti o il uso di animali modello, tra l’altro, come tecniche trasversali, inclusa la bioinformatica, la gestione di database o l’analisi di dati biomedici.