La bicicletta da montagna più venduta di Decathlon è in saldo e può essere acquistata a rate

Sei un appassionato di percorsi in bicicletta attraverso la natura e hai mai pensato di acquistare una bicicletta elettrica da montagna? Queste biciclette ti permettono di vivere l'avventura e il panorama, senza rinunciare al comfort e all'autonomia. Inoltre, rappresentano un'opzione ecologica e salutare per il trasporto e il tempo libero. Ma quale è la migliore bicicletta elettrica da montagna sul mercato? Ci sono molti modelli e marche, ma ce n'è uno che si distingue per la sua qualità, design e prezzo. Ecco tutto quello che devi sapere su questa bicicletta. È importante notare che è la bicicletta da montagna più venduta da Decathlon, è in sconto e puoi pagarla a rate.

La migliore bicicletta da montagna Decathlon ora in offerta

La Ebike Rockrider E-ST 500 è il modello di bicicletta da montagna più venduto da Decathlon, e non è un caso. Dispone di caratteristiche tecniche impressionanti, che la rendono perfetta per le traversate su terreni accidentati e di media montagna.

Inoltre, ora puoi approfittare di un'offerta straordinaria: la migliore bicicletta da montagna di Decathlon è scontata dell'11%, passando da 1699,99 € a 1499,99 €. E la cosa migliore: puoi pagarla a rate, senza interessi né commissioni, in 10 rate da 149,99 € al mese.

Caratteristiche Tecniche

Potenza

La Ebike Rockrider E-ST 500 è dotata di un motore BROSE C in alluminio, situato al centro del telaio, che offre una coppia di 50 Nm e un'assistenza massima del 280 %. Il motore ha un sensore di coppia, che rileva la pressione che eserciti sui pedali e adatta l'assistenza in base ad essa. In questo modo, la guida è più fluida e naturale.

Autonomia

La Ebike Rockrider E-ST 500 dispone di una batteria Samsung SDI o LG, con una capacità di 420 Wh. Questa batteria ti permette di percorrere in media 2 h e 45 min, con un'assistenza media, su terreni variati.

Fluidez del pedaleo

La Ebike Rockrider E-ST 500 dispone di un sistema di trasmissione a 8 velocità, con un piatto da 34 denti e un pacco pignoni da 12 a 42 denti. Questo ti permette di adattare lo sviluppo alle condizioni del terreno, sfruttando al massimo l'assistenza del motore.

Comfort e controllo della traiettoria

Comfort del sedile

La Ebike Rockrider E-ST 500 possiede un telaio ROCKRIDER CONFORT GEOMETRY FRAME, in alluminio 6061 con tubi idroformati, che ti offre una posizione eretta e comoda.

Controllo della traiettoria

La Ebike Rockrider E-ST 500 ha ruote da 27,5″, compatibili con pneumatici larghi fino a 2,5″. Le ruote sono Rockrider Tubeless Ready, il che significa che possono essere utilizzate senza camera d'aria, con speciali valvole Presta e un prodotto di sigillatura per pneumatici.

Prezzo e finanziamento

La Ebike Rockrider E-ST 500 ha un prezzo di 1499,99 €, con un risparmio dell'11% rispetto al prezzo originale di 1699,99 €. Questa offerta è valida fino a esaurimento scorte. Inoltre, puoi pagare la bici a rate, senza interessi né commissioni, in 10 rate mensili da 149,99 €. Devi solo richiedere il finanziamento sul sito web o nel negozio Decathlon, e potrai goderti la tua Ebike Rockrider E-ST 500 il prima possibile.