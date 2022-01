La BCE resisterà senza aumentare i tassi nel 2022? E altre questioni che muoveranno l’euro e il dollaro

Non c’è quasi nessun dibattito quando si tratta di affermare che il principale motore dei mercati finanziari degli ultimi mesi è stato l’aumento dell’inflazione globale. Nel mercato dei cambi, in questo modo le banche centrali si sono avvicinate al galoppante aumento dei prezzi e come hanno smesso di sottovalutare i loro effetti strutturali ha segnato anche il progresso delle valute. Questi due vettori: pressioni inflazionistiche e politica monetaria, saranno gli assi principali che gli investitori Forex da considerare nel 2022, secondo Ebury.

“La persistenza e l’entità della crescita dei prezzi in eccesso sarà uno dei principali motori delle valute nel 2022”, afferma Enrique Díaz-Álvarez, Direttore dei rischi e capo del team di analisi del fintech di cambio. Oltre “alla velocità e intensità con cui i principali Mercati Centrali (Federal Reserve, BCE e Bank of England) stringere la politica monetaria dopo il lungo periodo di lassismo che ha portato a tassi reali negativi e al massiccio acquisto di titoli sovrani da parte delle autorità monetarie”.

Ebury ritiene che, in questa corsa, la Federal Reserve e la Banca d’Inghilterra siano state davanti alla Banca centrale europea. Per questo ritiene che “la sorpresa del 2022 sarà che la BCE si renda conto che l’Eurozona non è esente da queste tensioni inflazionistiche, che non siamo di fronte a un processo transitorio e che l’impegno a non aumentare i tassi fino al 2023 non sarà facile da eseguire”.

Tutto sommato, “ci sono alcuni segnali di un calo dell’inflazione quest’anno”, spiega Álvarez, che sottolinea che “è difficile prevedere un rapido ritorno ai livelli target della banca centrale”. Cita, come ragioni principali, “il crollo dell’opposizione politica all’inflazione, e il enorme compiacimento per i rischi dell’aumento dei prezzi dopo quattro decenni di controllo dell’inflazione con successo”, oltre al fatto che “c’è ora un’enorme pressione politica in molti dei principali paesi per mantenere una politica monetaria accomodante”.

Per questi motivi, le banche centrali “I tassi di interesse aumenteranno drasticamente”, poiché “la principale considerazione dei policymaker sarà quella di riportare l’inflazione ai livelli desiderati”, continua il direttore della ricerca a Ebury.

Ora il fintech prevede il primo rialzo dei tassi da parte della Fed a marzo e al massimo a maggio, seguito da un totale di altri tre o quattro aumenti nel resto del 2022. La Banca d’Inghilterra è stata altrettanto aggressiva, votando inaspettatamente nella riunione di dicembre 8-1 a favore dell’aumento dei tassi di interesse. Crediamo che questo voto quasi unanime prepari una nuova ascesa a febbraio e altri tre trimestrali nel corso dell’anno, che dovrebbe essere rialzista per la sterlina. Quanto alla Bce, “non aspetterà oltre il 2023 per iniziare ad alzare i tassi di interesse”.

Quanto ai mercati emergenti, scommettono che “le valute le cui banche centrali stanno portando avanti un forte ciclo di rialzi dei tassi di interesse saranno quelle che si comporteranno meglio quest’anno; il ritorno del carry sarà molto nelle menti degli investitori quest’anno”. Tra le valute con il maggior potenziale di apprezzamento nel 2022, Ebury colloca il Bagno tailandese, zloty polacco e real brasiliano. Per ragioni diverse, hanno tutti in comune che i tassi nei rispettivi paesi hanno cominciato a salire ben al di sopra di quelli delle economie avanzate e che tutti godono di fondamentali economici davvero positivi.

Sul lato negativo, Ebury punta al Lira Turca, visti i gravi problemi della politica monetaria del Paese di essere credibile e, per ragioni meno ovvie, allo yen giapponese e al franco svizzero. Si tratta di due valute che di solito sono paradisi e soffrono in contesti in cui la politica monetaria globale si sta restringendo, con tassi in aumento.

ÓMICRON E VACCINAZIONI

Per quanto riguarda gli altri fattori che Álvarez prevede che avranno un impatto sulle valute, nel breve termine, il propagazione della variante Omicron, altamente contagioso, “continuerà ad essere qualcosa da tenere a mente”. “Non si può escludere del tutto l’imposizione di nuove restrizioni nelle prossime settimane, che potrebbero rappresentare un rischio per i mercati”, spiega.

Allo stesso modo, Ebury sottolinea che Ómicron non sarà l’ultima variante della pandemia. Il gravità dei seguenti ceppi e le probabilità di nuove restrizioni continueranno a influenzare il sentimento di rischio quest’anno. “Se il mercato percepisse la possibilità di nuove restrizioni, le attività di rischio, in particolare le valute dei mercati emergenti, sarebbero probabilmente influenzate dai valori di rifugio sicuro”, afferma l’analista.

Sebbene la fornitura di vaccini nei paesi sviluppati sia stata in gran parte un successo, Ebury ritiene che la velocità di distribuzione nei paesi in via di sviluppo continuerà a essere un fattore importante per i mercati finanziari. Come diciamo da tempo, lo pensiamo la propensione al rischio continuerà a migliorare una volta che questi paesi avranno somministrato abbastanza vaccini in modo che le restrizioni si dissipino in misura maggiore”, aggiunge Álvarez.