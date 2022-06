La Banca Mondiale avverte: “Per molti Paesi la recessione sarà difficile da evitare”

L’ultimo rapporto “World Economic Prospects” del Banca Mondiale avviso circa il rischio crescente di stagflazionecon conseguenze “potenzialmente dannose”. allo stesso modo per le economie a basso e medio reddito”, causato dall’effetto amplificante che il conflitto in Ucraina ha avuto sul rallentamento dell’economia mondiale, che sta entrando in “quello che potrebbe essere un periodo prolungato di debole crescita e alta inflazione”. “Per molti paesi sarà difficile evitare la recessione”ha indicato Davide Malpasspresidente dell’organizzazione.

Pertanto, l’istituto stima un taglio della crescita globale nel 2022 al 2,9%, una previsione leggermente pessimistica rispetto all’anticipo del PIL mondiale del 4,1% calcolato lo scorso gennaio. “Si prevede che si aggirerà intorno a quel ritmo nel 2023-24, poiché la guerra in Ucraina interrompe l’attività a breve termine, gli investimenti e il commercio, la domanda repressa svanisce e l’accomodamento della politica fiscale e monetaria viene ritirato”, sottolineano

Allo stesso tempo, in conseguenza dei danni causati dalla pandemia e dalla guerra, il livello di reddito pro capite nelle economie in via di sviluppo quest’anno sarà quasi 5% al ​​di sotto del suo trend pre-pandemia.

“La guerra in Ucraina, le chiusure in Cina, le interruzioni della catena di approvvigionamento e il rischio di stagflazione stanno condizionando la crescita”, ha affermato Malpass, che ha spiegato che “I mercati guardano avanti, quindi è urgente promuovere la produzione ed evitare restrizioni commerciali”. “Sono necessari cambiamenti nella politica fiscale, monetaria, climatica e del debito per contrastare la cattiva allocazione del capitale e la disuguaglianza”, ha aggiunto.

Per la sua parte, Ayhan Kosè, direttore del gruppo Outlook dell’agenzia, ha sottolineato che “le economie in via di sviluppo dovranno bilanciare la necessità di garantire la sostenibilità fiscale con la necessità di mitigare gli effetti delle attuali crisi sovrapposte sui cittadini più poveri”. Pertanto, Kose crede che la via da seguire sia “comunicare chiaramente le decisioni di politica monetaria, sfruttare quadri di politica monetaria credibili e proteggere l’indipendenza delle banche centrali” e quindi “ancorare efficacemente le aspettative di inflazione e ridurre la quantità di inasprimento delle politiche necessaria per ottenere gli effetti desiderati sull’inflazione e sull’attività”.

La Banca Mondiale la crescita nelle economie avanzate dovrebbe rallentare drasticamente, passando dal 5,1% del 2021 al 2,6% del 2022, 1,2 punti percentuali al di sotto delle proiezioni di gennaio. Inoltre, prevede un’ulteriore moderazione della crescita, fino al 2,2% nel 2023, “riflettendo in gran parte il continuo ritiro del sostegno alla politica fiscale e monetaria durante la pandemia”.

In particolare, ha rivisto al ribasso le proprie previsioni di crescita per Stati Uniti, che cresceranno a un tasso del 2,5% nel 2022 e del 2,4% nel 2023, quando a gennaio aveva previsto una crescita rispettivamente del 3,7% e del 2,6%. Guardando al 2024, la Banca Mondiale prevede un’espansione del 2%.

Riferendosi a zona eurole previsioni dell’agenzia sono un aumento del PIL del 2,5% nel 2022 e dell’1,9% nel 2023una significativa riduzione rispettivamente di 1,7 e 0,2 punti percentuali rispetto alle stime di sei mesi fa.

Tra i mercati emergenti ed economie in via di sviluppo (EME)anche la crescita dovrebbe scendere dal 6,6% nel 2021 al 3,4% nel 2022ben al di sotto della media annua del 4,8% tra il 2011 e il 2019. La relazione rileva che gli effetti negativi della guerra compenseranno “più che” qualsiasi impulso a breve termine di alcuni esportatori di materie prime grazie all’aumento dei prezzi dell’energia. Le previsioni di crescita per il 2022 sono state riviste al ribasso in quasi il 70% delle EMIcompresi la maggior parte dei paesi importatori di materie prime, nonché quattro quinti dei paesi a basso reddito.

Inoltre, il rapporto sottolinea il necessità di un’azione politica globale decisiva e nazionale per evitare le peggiori conseguenze della guerra in Ucraina per l’economia mondiale. “Ciò comporterà sforzi globali per limitare i danni alle persone colpite dalla guerra, per attutire il colpo dell’aumento dei prezzi del petrolio e dei generi alimentari, per accelerare la riduzione del debito e per aumentare la vaccinazione nei paesi a basso reddito”, sottolineano, mentre sottolineano che “comporterà anche una forte risposta dell’offerta a livello nazionale, mantenendo il buon funzionamento dei mercati mondiali delle materie prime”.

Infine, la Banca Mondiale lo ritiene i responsabili politici dovrebbero astenersi dal distorcere le politichequali controlli sui prezzi, sussidi e divieti all’esportazione, che potrebbero esacerbare il recente aumento dei prezzi delle materie prime. “Nel difficile contesto di maggiore inflazione, crescita più debole, condizioni finanziarie più restrittive e spazio limitato per la politica fiscale, i governi dovranno ridefinire la priorità della spesa verso un aiuto mirato per le popolazioni vulnerabili”, concludono.