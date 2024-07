L’85% dei vassoi di pollo di Lidl a Madrid contiene batteri resistenti agli antibiotici

Attenzione: Lidl vende pollo contaminato

Il testo “Attenzione: Lidl vende pollo contaminato” era visibile davanti alla catena di supermercati tedesca situata a Plaza Tirso de Molina a Madrid. L'azione è stata organizzata dall'Osservatorio del Benessere Animale (OBA) con l'intento di rendere pubblico “lo scandalo degli antibiotici nella carne di pollo” venduto nei loro negozi.

Il messaggio di allerta

Alcuni individui in tute gialle e maschere hanno cercato di attirare l'attenzione sulla questione della bio-sicurezza alimentare. Hanno portato con sé vari striscioni con frasi come “rischio sanitario a Lidl”, “attenzione, resistenza agli antibiotici” e “attenzione, salute a rischio”.

Secondo Julia Elizalde, responsabile delle campagne OBA, “l'obiettivo della protesta è esigere da Lidl la fine del sovraffollamento dei polli nella loro catena di approvvigionamento”.

Batteri resistenti

Questa settimana l'Osservatorio del Benessere Animale ha rivelato i risultati di un'analisi microbiologica eseguita su 142 pacchi di pollo di Lidl in Spagna, Germania, Italia, Gran Bretagna e Polonia. È stata riscontrata la presenza di batteri resistenti agli antibiotici nel 71% dei campioni spagnoli. Si è inoltre scoperto che il 38% della carne conteneva Listeria e l'83% patogeni responsabili di diarrea come Escherichia coli e Campylobacter.

Questo sabato l'osservatorio ha organizzato un'azione di protesta nella piazza Tirso de Molina a Madrid, generando un forte impatto visivo a seguito dell'indagine recentemente condotta sul pollo contaminato di Lidl.

Pollo contaminato a Madrid

A Madrid, l'85% dei campioni ha dato esito positivo per la resistenza agli antibiotici. Questo dato proviene dall'analisi di pacchi di pollo raccolti nella Comunità di Madrid e, in particolare, da 24 pacchi acquistati in due negozi Lidl di Alcorcón, 13 dei quali contenevano batteri resistenti agli antibiotici.

Due supermercati di Madrid

Nello specifico, i due supermercati Lidl di Alcorcón, Madrid, si trovano in Avenida las Retamas, 16, e in Avenida de Europa, 22. Questi germi resistenti possono causare infezioni alle vie urinarie, polmonite o setticemia, come sottolinea l'OBA.

Un laboratorio indipendente tedesco, approvato dall'organismo tedesco di accreditamento DAkkS e situato a Colonia, ha analizzato le principali batterie associate alle infezioni trasmesse dagli alimenti in 142 prodotti della marca Lidl presenti in 22 negozi in Spagna, Germania, Italia, Gran Bretagna e Polonia.

Le referenze spagnole sono “ali di pollo spezzate senza punta”, “cosce di pollo”, “quarto posteriore di pollo”, “tratte di pollo” e “petto di pollo”, acquistate a Madrid, Valencia e Barcellona.

Il 71% erano contaminati

In particolare, 17 dei 24 campioni spagnoli, pari al 71%, erano contaminati, rispetto a un terzo dei prodotti in Germania o al 58% nel Regno Unito.

Lo sportwashing di Lidl

La ONG avverte che Lidl potrebbe incurrire in un lavaggio di immagine o sportwashing con il suo importante sponsorizzazione dell'Eurocopa. Il direttore del marketing della UEFA, Guy-Laurent Epsteinm, ha dichiarato che “la UEFA è orgogliosa di dare il benvenuto a Lidl come partner del programma di qualificazione europea e della UEFA EURO 2024 (…) ci aspettiamo di promuovere insieme i valori di buona salute e benessere condivisi da Lidl e UEFA”.

Compromesso Europeo del Pollo

Il principale obiettivo è esigere che si prendano immediate misure per porre fine al sovraffollamento dei polli nella catena di approvvigionamento di Lidl, invitando la catena di supermercati ad aderire al Compromesso Europeo del Pollo.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che se non si prenderanno misure urgenti, il mondo si avvicinerà a un'era post-antibiotici in cui molte infezioni comuni e lesioni minori torneranno ad essere potenzialmente mortali.

Affetto sulla salute pubblica

L'OBA ha trasmesso i risultati dello studio sugli antibiotici nel pollo di Lidl ai Ministeri del Consumo, degli Affari Sociali e dell'Agenda 2030 e all'Agricoltura, Pesca e Alimentazione, comunicando i risultati dello studio e chiedendo un'indagine sulla presenza microbiologica di germi resistenti agli antibiotici e altri patogeni con potenziale effetto sulla salute pubblica nella carne di pollo dei supermercati Lidl e che venga pubblicato un rapporto pubblico al riguardo.

4/5 - (11 votes)