Kylian Mbappe punta tutto su di lui mentre PSG e Benfica rimangono imbattuti in UEFA Champions League

PARIGI — Kylian Mbappe è stato ancora una volta al centro dell’attenzione al Parc des Princes martedì, segnando un rigore dopo la sua ultima controversia nell’1-1 contro l’SL Benfica. Il nazionale francese ha portato in vantaggio i padroni di casa con un primo tempo prima Joao Mario pareggiato con un secondo tempo dal dischetto per gli ospiti.

Tuttavia, è stato tutto incentrato sul comportamento pre-partita di Mbappe che ha assicurato che fosse lui il punto di discussione costante invece di quello che ha fatto in campo. Nel pomeriggio di martedì, è emerso che l’ex giocatore dell’AS Monaco è scontento al PSG e si sente “tradito” dalla dirigenza del club dopo aver esteso il suo contratto mesi fa.

I rapporti sono aumentati al punto che il consigliere sportivo Luis Campos è stato obbligato a parlare pubblicamente prima dell’inizio della partita. Anche se lo specialista portoghese del trasferimento ha minimizzato i rapporti e ha negato qualsiasi accenno a un colpo di stato dietro le quinte, il danno era già stato fatto: le lingue stavano già scodinzolando.

Senza Lionel Messi, Christophe Galtier ha scelto Pablo Sarabia in attacco insieme a Mbappe e Neymar e coinvolto in alcune pressioni iniziali. Successivamente si è estinto e ha richiesto una penalità per sbloccare lo stallo quando il numero 7 di Les Parisiens si è fatto avanti per sbattere a casa.

Il Benfica era tutt’altro che morto e sepolto, però, ei giganti portoghesi hanno trovato un modo per tornare nell’incontro grazie a uno sciocco fallo di Marco Verratti. Joao Mario pareggia con disinvoltura e uno sforzo acrobatico in ritardo non consentito di Mbappe è stato il più vicino ai padroni di casa sono arrivati ​​​​a risolvere la questione e il più vicino è stato l’eroe del PSG.

“L’unica cosa che posso dire è che Kylian è un amico ed è molto felice qui ogni giorno”, ha detto Sergio Ramos dopo la partita. “Non è partito la scorsa stagione e non credo alle voci ora. Siamo concentrati su quello che stiamo facendo, non leggiamo la stampa”.

Il risultato di 1-1 lascia il Gruppo H in uno stato curioso con PSG e Benfica entrambi a cinque punti di vantaggio con possibili sei per giocare dopo Maccabi Haifa Vittoria per 2-0 sulla Juventus. Gli uomini di Galtier possono avanzare con una vittoria casalinga sulla squadra israeliana la prossima volta Ruggero La squadra di Schmidt potrebbe peggiorare i guai della Vecchia Signora a Lisbona.

“L’unica cosa che ci è mancata un po’ qui è stata la determinazione, credo”, ha aggiunto Ramos. “Sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. Questa era una squadra fisica che funziona bene tecnicamente. La cosa più importante è andare avanti e finire in testa al girone”.

Ciò che rimarrà per un po’, però, è la sensazione che Mbappe si stia evolvendo in un personaggio potenzialmente ingestibile dopo questo ultimo episodio. La sua indubbia genialità lo rende indispensabile per il PSG, ma la sua persona lo rende molto difficile con cui relazionarsi, sia per i tifosi che per i compagni di squadra.

Mbappe potrebbe finire per riuscire nella sua battaglia per occupare la stessa posizione che gioca con la Francia, ma la domanda è quale sarà il costo effettivo da questa parte parigina. Galtier potrebbe averli imbattuti, ma i pareggi consecutivi li porteranno in quella che sarà una Classique difficile contro gli acerrimi rivali dell’Olympique de Marseille questo fine settimana e rimangono molto in lavorazione.