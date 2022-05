Kylian Mbappe pronto per il rinnovo del PSG? La madre accenna a “nessun accordo in linea di principio” mentre rimugina sulle opzioni

Kylian Mbappe del Paris Saint-Germain continua a riflettere sul suo futuro dopo che giovedì sono emerse notizie francesi secondo cui il 23enne e il suo entourage hanno accettato di firmare un contratto prolungato di due anni.

Secondo Le Parisien e citando una fonte vicina all’accordo, Mbappé e la sua cerchia di fiducia hanno indicato che accetteranno un accordo fino al 2024 con un’opzione per una stagione aggiuntiva per il nazionale francese a circa $ 52,5 milioni netti all’anno con $ 105 milioni bonus fedeltà.

La pubblicazione francese suggerisce che Mbappé è convinto che i cambiamenti in arrivo questa estate al Parc des Princes avvicineranno i giganti della Ligue 1 al successo in UEFA Champions League, che sarebbe il primo nella storia del club e solo il secondo nella storia del calcio francese.

Tuttavia, la madre di Mbappe si è rivolta ai social media per sottolineare che suo figlio non ha preso alcuna decisione né a favore del PSG né di nessun altro club con i finalisti dell’UCL, il Real Madrid, fortemente legato alla sua firma di free agent. I suoi genitori giocano un ruolo attivo nella sua carriera e nella strategia del marchio viste le loro esperienze sportive e lui non è rappresentato da un agente.

“Non c’è accordo di principio con il PSG (né con nessun altro club)”, ha detto Fayza Lamari via Twitter. “Le discussioni sul futuro di Kylian continuano in un clima di grande serenità per permettergli di fare la scelta migliore, nel rispetto di tutte le parti”.

A ciò ha fatto eco Fabrizio Romano, specialista in trasferimenti residenti di CBS Sports, che ha chiarito che fonti vicine a Mbappe hanno negato le notizie e che sta ancora valutando il suo futuro in vista di una decisione imminente.

“Fonti vicine a Kylian Mbappé negano qualsiasi accordo raggiunto con il PSG o il Real Madrid”, ha dichiarato Romano tramite il suo Account Twitter. “Ci sta ancora pensando con la sua famiglia. Decisione da prendere presto”.

Ci sono due notevoli opportunità all’orizzonte per Mbappé di annunciare i suoi piani con i premi di fine stagione dell’UNFP in arrivo a metà maggio, mentre il PSG visiterà anche il Qatar per due giorni più o meno nello stesso periodo.

Nel frattempo, il Real ha prenotato il suo posto nella finale di Champions League di questa stagione che si giocherà nella regione di Parigi allo Stade de France (28 maggio | Paramount+) battendo il Manchester City in una semifinale di ritorno per l’età che si è conclusa 3-1 nella notte e 6-5 complessivo.