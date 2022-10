Kulina, una storia duratura

Da oltre 25 anni, Ébénisterie 2000 / Kulina è specializzata nella progettazione e produzione di mobili da cucina e bagno di qualità. La sua affidabilità e i legami di fiducia costruiti con ciascuno dei suoi clienti hanno reso l’azienda un must nel settore dell’ebanisteria in Quebec. E non si fermerà!

Sin dall’inizio, Bruno Charpentier, fondatore e co-azionista di Ébénisterie 2000 / Kulina con Richard Marois, Dave Lachance e Guillaume Allaire, afferma che ogni anno l’azienda costruisce non meno di 1.500 cucine in Quebec.

Nasce così nel 1995 nel garage di Bruno Charpentier, che lo vede come un modo per occupare il tempo libero in falegnameria. “Il mio hobby è diventato rapidamente il mio sostentamento”, dice.

Nel 2003, la piccola impresa ha dovuto trasferirsi in una sede di 2.000 piedi quadrati a Thetford Mines. I partner si sono poi uniti per formare Ébénisterie 2000. La crescita è stata così grande che le strutture sono state ampliate cinque volte!

Oggi, più di cinquanta dipendenti occupano 19.000 piedi quadrati. Lavorano per soddisfare una clientela sparsa in tutta la provincia così come sulla costa orientale americana, sempre con un occhio di riguardo all’affidabilità e alla qualità.

I quattro proprietari di Kulina posano con orgoglio in una cucina progettata e costruita dal team Kulina a Thetford Mines. Da sinistra a destra: Guillaume Allaire, Bruno Charpentier, Richard Marois e Dave Lachance.

Importante attore nel suo settore, Ébénisterie 2000 dispone di due centri di lavoro dotati di macchinari ad alte prestazioni che le consentono di eseguire un grande volume di ordini. Può quindi soddisfare le esigenze di privati ​​e clienti aziendali. L’azienda lavora in particolare con sviluppatori immobiliari di progetti di condomini e appartamenti. Questi segni di fiducia si aggiungono all’invidiabile notorietà di Ébénisterie 2000 e le consentono di raddoppiare il suo fatturato in un anno nel 2014.

Sempre pensando a migliorare lo spazio clienti, la filiale di Thetford Mines ha spostato il suo showroom nel 2021. Kulina ha due filiali per accogliere la sua clientela in crescita, una a Thetford Mines al 309 di Frontenac Boulevard West e l’altra in Quebec al 6655, boulevard Pierre-Bertrand Nord . Tutto è lecito credere che altri punti vendita possano vedere la luce. Una storia da seguire!