Kraft Heinz: il tetto per l’aumento dei prezzi è vicino?

Kraft Heinz ha superato le aspettative nel terzo trimestre. I prezzi sono aumentati del 15,4 %, ma ciò non ha rallentato di molto le vendite: i volumi sono diminuiti “solo” del 3,8 %.

Un altro 15% più costoso

Il colosso del ketchup riesce a superare l’attuale situazione economica grazie agli aumenti di prezzo: nel terzo trimestre di quest’anno le sue vendite hanno raggiunto i 6,51 miliardi di dollari. Questo è meglio dei 6,27 miliardi di dollari previsti dagli analisti. D’altra parte, i profitti sono quasi dimezzati dai 733 milioni di dollari di un anno fa a 432 milioni di dollari.

In media, i prezzi di vendita sono aumentati del 15,4% nel terzo trimestre, ma i volumi di vendita sono diminuiti del 3,8%. Eppure gli analisti parlano di vendite forti. I consumatori cucinano di più a casa per tagliare i costi, il che va a favore dei giganti del FMCG. Tuttavia, gli analisti avvertono che il tetto per l’aumento dei prezzi potrebbe essere vicino.

Kraft Heinz è anche riuscita a risolvere i suoi problemi di catena di approvvigionamento e ad aumentare la sua capacità. Di conseguenza, sugli scaffali dei supermercati erano disponibili più prodotti, il che ha anche aumentato la quota di mercato. In Australia e Nuova Zelanda, tuttavia, il gruppo è alla ricerca di un acquirente.