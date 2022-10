Kitsch, semplicistico o addirittura brutto: perché il “marketing segmentato” vende

Il marchio di calzature Crocs ha avuto il suo anno migliore in assoluto nel 2020. Leboncoin/AFP/Picgen

INDAGINE – Alcuni marchi lavorano volontariamente su design non sofisticati o divisivi.

Si chiama “Poubellator” e lo hai già incontrato se hai viaggiato su un Ouigo, l’offerta di treni ad alta velocità “low cost” di SNCF. Questo mostro verde ha una pattumiera come bocca, per incoraggiare il viaggiatore a gettarci dentro i propri rifiuti. E per Hugo Bonnafé, viaggiatore abituale e comunicatore della scuola d’arte ArtFX, questo surrogato scivolo della spazzatura è “una punizione”, proprio come i colori, il blu petardo e il rosa confetto, usati nei treni. “In un momento in cui sappiamo fare belle, ci diciamo che è necessariamente deliberato farlo!“, afferma sorridendo. Ognuno giudicherà nella sua anima e coscienza del disegno desiderato”famigliadi questi treni economici. Ma per distinguersi meglio dai marchi più costosi, alcuni marchi creano prodotti dall’aspetto volutamente stravagante o estremamente semplicistico, a volte rifiutando design più elaborati. Altri sono persino riusciti a creare fenomeni della moda di successo internazionale giocando su questo aspetto popolare, economico e talvolta anche… brutto!

Un modello Poubellator, a luglio 2020. Louis Heidsieck

Leggi ancheCollettivo Vinted, Leboncoin, Vestiaire: nel 2020 sono esplose le vendite dell’usato

“Marketing punitivo”. Così…