Kiabi presenta la sua collezione di maglioni natalizi a prezzi bassi!

È la buona notizia del giorno per gli appassionati di maglioni natalizi! Kiabi lancia la sua grande collezione di maglioni brutti per Natale!

Buone notizie per Amanti del Natale e del Capodanno e gli appassionati di maglioni natalizi! Kiabi presenta la sua superba collezione di maglioni brutti, appositamente per il Natale!

Pronti a cedere ai maglioni natalizi di Kiabi?

Tic tac, i giorni sono contati fino a Natale! E Natale significa maglioni natalizi !

La tradizione vuole che a dicembre sia così, una festa di Natale con maglioni orrendi essere organizzati. Maglie con le renne, con Babbo Natale, con i fiocchi di neve, con le orecchie da elfo o addirittura con l’abete… Ogni anno i modelli più creativi sono sulla bocca di tutti.

Tutti i grandi marchi stanno giocando! Lidl, Zara, H&M, Amazon, La Redoute, … Ciascun marchio ha Ogni marchio ha la sua collezione di maglioni natalizi. Perfetto per entrare nel mood della stagione.

Verde, rosso o blu, il ponticello natalizio rispetta un codice colore stagionale. E sì, non è come gli altri maglioni del vostro guardaroba!

Ma per fare un ulteriore passo avanti, non è necessario fermarsi al solo ponticello. Per la vostra serata speciale, si affidano anche agli accessori. Calzini comodi con nappe, ad esempio, sarebbero perfetti.

Perciò, per la gioia dei fan, Kiabi sta già entrando nello spirito natalizio con uno speciale catalogo natalizio ricco di maglie e accessori. Non c’è da sorprendersi, Kiabi segue l’umore del momento !

Il marchio francese ha pensato proprio a tutto e presenta una collezione superba. Ce n’è per tutti i gusti, ma anche per tutte le età.

Una nuova collezione che è già un successo

Il negozio di abbigliamento Kiabi sforna nuove collezioni! Non sorprende che il marchio stia conquistando un posto di maggior rilievo nella Il marchio sta diventando sempre più importante nel mercato della moda.



La sua ultima collezione? Una linea nuova ed esclusiva che offre maglioni brutti per Natale. Perfetti per le serate speciali di dicembre o per creare immagini graziose da inviare come biglietti di Natale alla famiglia, come non cedere a tutti questi disegni ultra-canon?

La rivista Cosmopolitan ha addirittura dichiarato: ” Uno dei le collezioni natalizie più belle e accattivanti di quest’anno (perché non c’è niente di brutto) è quello che abbiamo scovato da Kiabi. Tutti gli abiti necessari per creare uno spettacolare look natalizio degno della migliore padrona di casa. Naturalmente, sarà difficile decidere perché… li vorrete tutti! “

Per l’occasione, il marchio Kiabi ha infatti Il marchio Kiabi non fa le cose a metà. Troviamo il famoso maglione che rappresenta una renna con un pompon sul naso. Adorabile!

Un altro modello stilizza Calzini di Natale con fiocchi incluso. Se volete un look divertente e originale, Kiabi ha lanciato anche un maglione verde in jacquard con ananas e abeti! Questo sarà sicuramente il vostro nuovo strumento da utilizzare.

Ci piace anche il maglione rosso di Natale, che è un’ottima opzione. È un maglione jacquard con motivi di spiaggia : conchiglie, onde, … , ma anche piccoli abeti!

A ciò si aggiungono tagli vari e diversificati. Potete scegliere un maglione senza maniche, a girocollo o addirittura a collo alto. Mis in vendita a partire da € 12,00Non potrete resistere!