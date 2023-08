Kiabi: L’azienda fa un vero successo questa estate con la sua nuovissima collezione Barbie e Ken!

Il film Barbie ha avuto l’effetto di una bomba quando il primo trailer è apparso qualche mese fa. È diventato un fenomeno che ha invaso i social media da un po’ di tempo.

Le numerose catene di moda non hanno esitato a seguire questa strada. Infatti, molte marche, tra cui Kiabi, hanno lanciato collezioni in suo onore!

Kiabi: Il fenomeno Barbie arriva anche nel negozio!

Barbie è probabilmente uno dei film di cui si parla di più nel 2023. Questo personaggio che ama vestirsi di rosa sta facendo furore sui social media da un po’ di tempo. Molte marche hanno colto l’occasione per lanciare alcuni capi in suo onore. Recentemente, Kiabi ha lanciato una collezione speciale per il lungometraggio che ha attirato molta attenzione!

Kiabi non è il primo negozio a seguire il fenomeno Barbie. Infatti, ci sono già molte grandi aziende che hanno reso omaggio al film. Primark, ad esempio, è una di quelle che ha deciso di lanciare una collezione legata al film. È possibile trovare una varietà di abiti e accessori molto “girly” pieni di rosa sugli scaffali del negozio!

Possiamo dire chiaramente che questo film, che vede protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, sta facendo il buzz. Inoltre, sempre più donne sono interessate al colore rosa. Oserei dire che questa tonalità è una delle più apprezzate quest’estate. Quindi non sorprendetevi se troverete articoli “girly” nei negozi come Primark e Kiabi!

Da Primark, possiamo dire che il successo è evidente con la sua nuova collezione. Kiabi, d’altra parte, ha anche colpito gli appassionati di moda con le sue novità legate al film. Faremo una piccola panoramica su questi famosi articoli in onore di Barbie del negozio. Sono abiti che daranno un tocco di colore rosa alla tua vita!

Una collezione di abbigliamento in onore di Barbie!

Kiabi non perde mai l’occasione di offrire i migliori abiti per permetterti di rimanere alla moda. Infatti, il famoso negozio che vende articoli di moda a prezzi accessibili è sempre attento alle ultime tendenze. Osserva gli stili più di moda e propone articoli di qualità. Questa volta, la sua nuova collezione si rivolge al film che continua a far parlare di sé!

Quando diciamo “Barbie”, è difficile non pensare a colori “girly”, in particolare il rosa. Questa tonalità è quindi molto presente in questa nuova collezione di abbigliamento di Kiabi. “Il rosa è potere” ha detto il famoso negozio sul suo account Instagram ufficiale. Possiamo dire che questi nuovi abiti non sono passati inosservati!

Ma questa collezione di Barbie di Kiabi non è esclusiva per le donne. Infatti, il negozio mette anche in evidenza Ken con una maglietta nera accompagnata da scritte in rosa. Dobbiamo ammettere che avrete l’imbarazzo della scelta con queste novità proposte dal marchio. Ci sono alcuni pezzi di stile nei colori di Barbie che delizieranno i fan della moda!

Questa collezione arriva proprio in tempo, visto che il film di Barbie uscirà il 19 luglio 2023. Quindi è l’occasione ideale per fare un salto da Kiabi e acquistare alcuni abiti per l’occasione. Farete parte delle persone più alla moda che andranno a vedere il film al cinema. Sarà sicuramente una sessione memorabile perché sarete “in trend“!

Kiabi: una collezione per tutti!

Kiabi non ha fatto le cose a metà con questa collezione di Barbie e Ken. Infatti, ragazzi e ragazze saranno tutti serviti con questi nuovi pezzi ultra-stilizzati. Il negozio si è assicurato che gli abiti abbiano un design originale, pur mantenendo molti elementi che richiamano il film. Inoltre, ricordatevi che troverete negli scaffali gli accessori perfetti da abbinare a queste novità!

Questa nuova collezione del negozio è solo una tra tante altre. Kiabi ha ancora una vasta gamma di abiti perfetti per questa estate sugli scaffali. Puoi recarti nel negozio più vicino se vuoi trovare bei vestiti a prezzi molto convenienti. Ricorda, Kiabi vende articoli a prezzi molto buoni, quindi non preoccuparti!