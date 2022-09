Khvicha Kvaratskhelia, un nuovo ciclo e il sistema tattico di Spalletti: dare un senso all’inizio rovente del Napoli

Napoli si sono affermati come una delle squadre più emozionanti da guardare in questa stagione del calcio europeo. Luciano Spalletti ha contribuito a costruire una rosa divertente da guardare e carica di nuovi talenti che portano gioia agli occhi dei tifosi degli Azzurri a Napoli.

Solo pochi potevano immaginare questo tipo di impatto sin dall’inizio, soprattutto dopo un esodo estivo che ha visto protagonisti artisti del calibro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz escono dalla porta e la proprietà lascia andare le leggende del club Asciuga Mertens e capitano Lorenzo Insigne come agenti liberi.

Napoli, attualmente capolista con 14 punti in sei partite, a pari merito Atalanta e AC Milan, avere una resa dei conti domenicale con i rossoneri a San Siro con la possibilità di iniziare a prendere fiato in testa alla classifica. Considerando che siamo solo all’inizio di settembre e mancano ancora 32 giornate alla fine della stagione, questa potrebbe essere una partita che ci dice di più sul potenziale a lungo termine di questo Napoli rispetto a dove si trova nella corsa al titolo di questa stagione. Cosa aspettarci quindi dal Napoli dopo lo scossone di questa estate?

Il nuovo ciclo

Immagina di dire a un tifoso del Napoli all’inizio della finestra di trasferimento che il club stava per vendere Koulibaly e Ruiz oltre a lasciare che i free agent e gli idoli del club Mertens e Insigne si salutassero. Sembrava una pillola amara da ingoiare, ma il titolare del club Aurelio De Laurentiis, sempre meticoloso con le finanze, ha stabilito che questo fosse il momento giusto per cambiare.

Dopo aver ceduto le due stelle con contratti in scadenza a giugno 2023 per circa 60 milioni di euro complessivi, il Napoli ha reinvestito in giocatori giovani e di talento. Hanno sbarcato il difensore Kim Min-Jae per circa 19,5 milioni di euro, gli attaccanti Giovanni Simeone per 15 milioni di euro e Giacomo Raspadori per una commissione totale di 30 milioni di euro tra prestito e obbligo di acquisto e Tanguy Ndombele tramite prestito dal Tottneham Hotspur.

Ma l’accordo più importante fatto durante l’estate è stato quello di acquisire un talento georgiano di 21 anni sotto il radar che stava illuminando la Premier League russa prima che la Russia invadesse l’Ucraina e lasciasse incerta la sua carriera nel club. Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano diventato un nome familiare per i tifosi del Napoli, è arrivato al club per circa 10 milioni di euro in uno dei trasferimenti più sorprendenti dell’estate.

Il nuovo talento

Kvaratskhelia è l’uomo di cui tutti, incluso Thierry Henry nel video qui sopra, parlano negli ultimi tempi. E giustamente. Il giovane fuoriclasse georgiano è strepitoso dall’inizio della stagione con quattro gol segnati nelle prime sei partite di Serie A e due assist in tutte le competizioni.

Usato come esterno sinistro con il sistema di Spalletti al posto dell’ex capitano Insigne. Per alcuni, quelle sono scarpe enormi da riempire in un club che non ha vinto un titolo di Serie A dai tempi di Diego Armando Maradona nel 1989-90. Ma Kvaratskhelia, che a febbraio compie 22 anni, ha mostrato il giusto atteggiamento dentro e fuori dal campo con una base di tifosi che ha un disperato bisogno di uno scudetto. Tanto che i tifosi del Napoli sognando in grande lo hanno soprannominato “Kvaradona” in onore della leggenda argentina.

In termini numerici, i primi ritorni – quattro gol e due assist in 368 minuti in Serie A – sono stati fenomenali. Tre dei suoi gol sono arrivati ​​su gioco aperto, uno dei quali è stato un colpo di testa, mentre nove dei suoi 18 tiri sono andati in porta. Ha anche creato otto occasioni e completato otto dei 28 tentativi di acquisizione, vantando una percentuale di completamento dell’accuratezza del passaggio dell’81,3%.

A parte i numeri strabilianti, Kvaratskelia ha dimostrato fin dall’inizio sicurezza per tirare tiri da fuori o dentro l’area, segnare di testa, portare i difensori uno contro uno con il suo ritmo dinamico. Metti tutto insieme e i primi ritorni suggeriscono che è sulla buona strada per diventare uno dei migliori giocatori in circolazione e non sarà una sorpresa se i migliori club europei busseranno alla porta del Napoli la prossima estate.

Il fattore Spalletti

La mente dietro i primi successi del Napoli è Luciano Spalletti. L’allenatore italiano non è riuscito a vincere un trofeo in Italia negli ultimi 14 anni, ma ha migliorato ogni squadra che ha allenato, anche durante le sue soste all’AS Roma e Inter Milan. Dopo l’esonero dai nerazzurri, Spalletti ha avuto pazienza prima di fare il suo ritorno a bordo campo quando si è presentata l’occasione giusta. Il Napoli è stato il perfetto cambio di scenario per Spalletti per costruire qualcosa di nuovo ed emozionante.

La prima stagione di Spalletti ha lasciato in alcuni tifosi la sensazione che il Napoli avrebbe potuto fare di più nella corsa allo scudetto, soprattutto con i punti in calo di Inter e Milan nella seconda parte della stagione. Il Napoli è arrivato terzo, a sette punti dal Milan, e probabilmente non era pronto a fare il salto verso il campionato una volta colpito duramente dagli infortuni, in particolare per Victor Osimhenche è stato messo da parte per più di due mesi tra novembre e gennaio.

Quest’anno è diverso per Spalletti, che ha saputo adattare il suo stile di gioco a un nuovo sistema tattico. L’ex tecnico dell’Inter è noto per giocare con il 4-2-3-1, ma in questa stagione è partito dalla prima partita per giocare con un 4-3-3 che vede Piotr Zielinski agire sia da centrocampista che da numero 10, con un atteggiamento più flessibile tra le linee offensive e di centrocampo.

Hanno anche messo insieme un inizio da sogno per la fase a gironi di Champions League con le vittorie in casa contro il Liverpool e all’Ibrox contro i Rangers per ottenere sei punti su sei a quattro partite dalla fine. Raggiungere la fase a eliminazione diretta in un girone che comprende anche l’Ajax potrebbe essere un buon barometro della posizione degli uomini di Spalletti prima che la stagione europea per club tocchi il pulsante di pausa per la Coppa del Mondo FIFA 2022 a novembre e dicembre.

È troppo presto per stabilire se il Napoli abbia le capacità per contendersi il titolo di Serie A per un’intera stagione, ma potrebbe avere tutte le carte in regola per rendere le cose interessanti. Vincere lo scudetto sarebbe più che un’impresa storica per i tifosi di una città che dai tempi di Maradona è affamata di un titolo. Se Spalletti, Osimhen e un uomo soprannominato Kvaradona ce la faranno, saranno ricordati per sempre come eroi a Napoli.