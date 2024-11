Karlos Arguiñano dietro il nuovo prodotto stella di Lidl: arriva il 2 dicembre

Il Natale si avvicina, e con esso l’opportunità di condividere momenti speciali in famiglia e di essere solidali. Quest’anno, Lidl ha voluto unire queste due tradizioni natalizie con un’iniziativa che promette di fare la differenza. Il famoso chef Karlos Arguiñano, insieme a suo figlio Joseba, è la forza motrice dietro il lancio di un prodotto che non solo sarà il protagonista sulle tavole di molte famiglie, ma porterà anche aiuto a chi ne ha più bisogno. Scopriamo il nuovo prodotto di punta di Lidl e Karlos Arguiñano.

A partire dal prossimo 2 dicembre, i negozi Lidl in tutto l’Italia saranno riempiti con un nuovo prodotto che ti conquisterà: i panini solidali. Confezioni di cinque panini con un significato speciale, non solo per il loro sapore e qualità, ma perché il 100% del loro prezzo sarà destinato alla Federazione Italiana degli Alimenti (FIDA). Questa iniziativa fa parte della campagna natalizia di Lidl, che mira a offrire un carrello della spesa più economico e di miglior qualità per i suoi clienti. Questo prodotto, con un prezzo accessibile di 0,99 euro, si presenta come un’opportunità per i consumatori di partecipare a un’azione solidale senza rinunciare a godersi una tavola natalizia completa.

Karlos Arguiñano protagonista del nuovo prodotto di punta di Lidl

L’offerta di Lidl non si limita a un prodotto qualsiasi. Questi panini solidali rappresentano un impegno da parte dell’azienda per rendere questo Natale più inclusivo. Ma questa volta, l’acquisto di questo prodotto significherà molto di più: sarà un modo per contribuire direttamente a mitigare la povertà alimentare nel nostro paese.

Come afferma Karlos Arguiñano, ambasciatore di Lidl e volto di questa iniziativa, “è un grande onore far parte di questa iniziativa solidale per fare in modo che nessuno manchi di pane sulla tavola questo Natale. Tutto il ricavato dalla vendita di questi panini solidali sarà donato alle banche alimentari, assicurando così che la magia del Natale raggiunga tutte le case.

L’impegno di Lidl per la solidarietà a Natale

Questa azione rientra nella strategia natalizia di Lidl, che cerca di offrire ai suoi clienti prodotti accessibili e di alta qualità senza dimenticare il suo impegno verso la società. La collaborazione con FIDA non è una novità per Lidl, ma quest’anno, con il coinvolgimento diretto degli Arguiñano, il messaggio è ancora più forte. L’azienda offre così un’alternativa semplice per far sì che tutti possano fare parte di una causa più grande durante le festività.

La campagna natalizia di Lidl: per un carrello della spesa più economico e solidale

La campagna natalizia di Lidl non si limita ai panini solidali. Il gigante tedesco ha lavorato duramente per offrire una vasta gamma di oltre 630 prodotti alimentari, progettati per dare alle famiglie italiane la possibilità di godere di menù festivi con il miglior rapporto qualità-prezzo. Questa offerta pone un’enfasi particolare sui prodotti freschi, come la carne, il pesce e i frutti di mare, che di solito rappresentano un terzo della spesa totale per il cibo durante questo periodo.

Lidl e la sua gamma di prodotti per un Natale accessibile e delizioso

Oltre alla sua offerta abituale, Lidl include una vasta gamma di prodotti delle sue marche Deluxe, DOR e Favorina. Dalla carne di origine italiana, pesce di pesca sostenibile a vini riconosciuti nella prestigiosa Guida del Gambero Rosso.

Come esempio del suo impegno per il risparmio, Lidl ha progettato un menù natalizio per soli 15 euro a persona, che include un antipasto di nasello fresco, filetto di manzo come piatto principale e una mousse di arancia e cioccolato per il dessert. Questo menù è completato da vini selezionati che offrono un’esperienza culinaria completa e accessibile.

Con iniziative come questa, Lidl dimostra ancora una volta che è possibile godere della magia del Natale senza compromettere l’economia domestica.