Kaizen: Cerca di migliorare un po’ ogni giorno

Per capire bene cos’è il metodo Kaizen, possiamo fare riferimento al libro “25 abitudini giapponesi per vivere meglio”dove l’autore, Masaki Ishigurospiegare che cosa “Ci sono due pilastri fondamentali in questa filosofia: continuità e gradualitàl’idea è che i grandi compiti siano divisi in piccoli, dove facciamo solo un passo alla voltacosì possiamo essere sereni e non sentire lo stress generato dalla saturazione psicologica”. “Questi passaggi devono acquisire un carattere costante, cioè bisogna avanzare ogni giorno, anche se di poco”Aggiungere.

Ammettiamolo, quante volte ci poniamo grandi obiettivi che non portano a nulla? Succede, ad esempio, con i propositi di Capodanno o dopo un’esperienza trasformativa, come la recente pandemia di Covid-19. Azzeriamo il contatore e ci sentiamo forti e desiderosi, questa volta, di fare grandi cambiamenti nelle nostre vite. Ma passano alcune settimane e le buone intenzioni restano tali. Questo accade per tre ragioni. Uno, perché biologicamente non siamo fatti per cambiamenti radicali e il nostro cervello entra in modalità di allerta. Due, perché come diceva Albert Einstein “Se facciamo sempre le stesse cose, i risultati saranno sempre gli stessi”. Se vuoi risultati diversi dall’anno scorso, non puoi insistere nel fare le cose allo stesso modo. Tre, perché se sentiamo che l’impresa è enorme, tendiamo a procrastinare e posticipare il cambiamento a tempo indeterminato.