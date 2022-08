Juventus vs Spezia quote, scelte, come guardare, live streaming: 31 agosto 2022, pronostici Serie A italiana, scommesse

La squadra avversaria familiare giocherà mercoledì in Serie A italiana Juve padroni di casa dell’FC Spezia Calcio su Paramount+. La squadra di casa ha pareggiato in due delle prime tre partite della stagione, l’ultima segnando un pareggio per 1-1 in casa contro Roma. Da pareggio esce anche lo Spezia ospite, che finisce 2-2 contro Sassuolo nella sua ultima uscita. Questo è il primo incontro tra queste due squadre in questa stagione, con la Juventus che ha vinto l’ultimo incontro la scorsa stagione 1-0. Puoi catturare tutta l’azione quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d'inizio dall'Allianz Stadium di Torino, in Italia, è fissato per le 14:45 ET di mercoledì. Le ultime quote Juventus vs. Spezia dal Caesars Sportsbook elencano la Juventus come la favorita a -370 sulla linea dei soldi dei 90 minuti, con lo Spezia il +1100 sfavorito. Un pareggio ha un prezzo di +450 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Juventus vs Spezia

Data Juventus-Spezia: mercoledì 30 agosto

Juventus vs Spezia ora: 14:45 ET

Scelte di Serie A italiana per Juventus-Spezia

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte della Serie A italiana dall’esperto di calcio Brandt Sutton. Sutton, un ex calciatore collegiale, è il miglior editore di calcio di SportsLine da più di cinque anni. Ha seguito il calcio da vicino per molto più tempo e ha tenuto conto delle tattiche manageriali, delle formazioni previste e delle prestazioni passate per prendere le decisioni più informate possibili, tenendo il dito sul polso del gioco in tutto il mondo. Sutton ha anche ottenuto le sue migliori scommesse in Serie A dall’inizio del 2022, andando 52-28 nelle ultime 80 scelte, restituendo più di $ 1.700 per $ 100 scommettitori.

Per Juventus-Spezia, Sutton sceglie lo Spezia per coprire lo spread di 1,5 gol per una vincita di -105. L’esperto riconosce che la Juventus ha vinto gli ultimi quattro incontri tra le due squadre, ma non ha ancora visto abbastanza dalla squadra di casa in questa stagione per pensare di poter coprire lo spread.

Anche nella vittoria per 3-0 di inizio stagione contro il Sassuolo, la Juventus è stata sconfitta 19-14 e ha mantenuto solo il 42% di possesso per tutta la partita. Anche con Dusan Vlahovic a pari merito per il primo posto in campionato con tre gol segnati in tre partite, il resto della squadra non è ancora all’altezza della situazione.

“Certo, Dusan Vlahovic è stato in ottima forma da gol, ma la squadra di Massimiliano Allegri sembra lottare per creare opportunità nel terzo attacco”, ha detto Sutton a SportsLine.

