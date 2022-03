Juventus-Villarreal: come guardare UEFA Champions League, diretta streaming, canale TV, notizie squadre, orario d’inizio

La Juventus non è riuscita a superare gli ottavi di finale di Champions League nelle ultime due stagioni e Massimiliano Allegri ha bisogno di una vittoria a Torino per spezzare quel passo dopo aver pareggiato 1-1 all’andata contro il Villarreal. I bianconeri sono ora senza vittorie in ognuna delle ultime sette gare di andata in UEFA Champions League (P3 S4), per poi essere eliminate in quattro delle ultime cinque gare a eliminazione diretta nella competizione. Tuttavia, la loro ultima vittoria in questa fase è arrivata contro la squadra spagnola dell’Atletico Madrid nel 2018-19.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 16 marzo | Volta: 15:00 ET

Posizione: Stadio Allianz — Torino, Italia

Trasmissione in diretta: Sommo+

Probabilità: Juventus -103; Disegna +230; Villarreal +310 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Juventus: Mister Allegri può contare ancora una volta su capitan Giorgio Chiellini, reduce dall’infortunio e anche su Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, anche se difficilmente cominceranno mercoledì. La Juventus è attualmente 4a in Serie A con 56 punti in 29 partite, dopo 15 vittorie consecutive in campionato con dieci vittorie. Hanno un vantaggio di otto punti sull’Atalanta per l’ultimo posto in Champions League. La Juventus dovrà fare a meno dell’americano Weston McKennie a causa di un infortunio di fine stagione subito nell’andata di questo match. McKennie guidava la Juve con tre occasioni create nell’andata. È al 2° posto sulla Juventus con otto occasioni create in Champions League in questa stagione. Fuori per la partita anche Leonardo Bonucci, come ha annunciato il tecnico Allegri durante la conferenza stampa pre-partita.

Villareal: Quattro delle ultime cinque partite degli ottavi di finale di Champions League del Villareal sono finite in parità, con la squadra spagnola che ha progredito in ciascuna delle due precedenti apparizioni in questa fase, battendo i Rangers nel 2005-06 e il Panathinaikos nel 2008-09. Quindi, è passato un po’ di tempo. Il Villarreal è attualmente 7° nella Liga con 45 punti in 28 partite, sei punti dietro Barcellona e Atlético Madrid per l’ultimo posto in Champions League. Dani Parejo è stato fondamentale nella rimonta del Villarreal contro la Juventus. Oltre a segnare l’unico gol del Villarreal, Parejo ha guidato la squadra con 90 tocchi, 81 tentativi di passaggio e il suo tasso di completamento dei passaggi del 91% è stato il 3 ° più alto della squadra. Parejo è all’8° posto in Champions League con 15 occasioni create in questa stagione e al 9° posto con 1,9 assist previsti.

Predizione

La Juventus non può proprio non qualificarsi per gli ottavi di finale per il terzo anno consecutivo, anche se per loro non sarà un ritorno facile. SCEGLIERE: Juventus 1, Villarreal 0.