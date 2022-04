Juventus-Sassuolo quote, scelte, come guardare, live streaming: 25 aprile 2022 Pronostici Serie A italiana

Dopo un inizio disastroso di Serie A 2021-22, 36 volte scudetto Juve sembra essere sulla buona strada per ottenere un posto tra i primi quattro e il posto in UEFA Champions League che ne deriva. I Biaconeri però non vorranno staccare il piede dal gas, anche con cinque punti di vantaggio e una partita in mano sul quinto posto Roma. Lunedì la Juventus visiterà il 10° posto Sassuolo, che ha già rubato una vittoria alla squadra più decorata d’Italia all’inizio della stagione. Puoi trasmettere la partita in streaming su Paramount+.

Il calcio d'inizio dello Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia, in Italia, è fissato per le 14:45 ET. Caesars Sportsbook elenca la Juventus come la favorita di -130 (rischiare $ 130 per vincere $ 100) sulla linea di denaro di 90 minuti. Il Sassuolo è un perdente di +190 nelle ultime quote Juventus-Sassuolo e un pareggio ha un prezzo di +295. L'over-under è di 2,5 goal.

Data Juventus-Sassuolo: lunedì 25 aprile

Orario Juventus-Sassuolo: 14:45 ET

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di Juventus-Sassuolo dall’addetto al calcio Jon Eimer. È uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Sassuolo-Juventus, Eimer sostiene entrambe le squadre per segnare un payout di -145. Dopo aver aperto la sua stagione con appena due punti nelle prime quattro partite, la Juventus sembrava aver finalmente trovato la sua forma in campionato quando si è imbattuto in casa del Sassuolo il 27 ottobre.

Da allora la Juventus si è stabilizzata ed è in grado di guadagnare un posto in UCL, ma il Sassuolo ha messo insieme una stagione impressionante e sta anche lottando per i punti per rimanere nella prima metà della classifica della Serie A italiana. Nella suddetta gara d’inversione, il Sassuolo ha giocato un brillante contropiede, vincendo la partita nonostante abbia subito il 57 per cento del possesso palla e sia stato battuto 14-8.

Il Sassuolo può essere brillante in avanti ed è quarto in Serie A per gol segnati (58), ma ha seri problemi in difesa con 53 gol subiti (l’ottavo più in Serie A e il maggior numero di squadre nella prima metà). Entrambe le squadre hanno segnato in sei delle ultime sette partite del Sassuolo, mentre entrambe le squadre hanno segnato in due delle ultime tre della Juventus.

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la partita su Paramount+.