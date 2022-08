Juventus-Sassuolo in diretta streaming: pronostico Serie A, canale tv, come guardarlo online, news, quote, orario d’inizio

Contro l’inizio della nuova stagione di Massimiliano Allegri Sassuolo con una rosa rinnovata, nuove ambizioni titolate e il chiaro obiettivo di riportare lo scudetto a Torino dopo due stagioni in cui Inter Milan e AC Milan ha vinto il titolo. Juve √® arrivato quarto la scorsa stagione, il secondo posto consecutivo al quarto posto dopo nove scudetti consecutivi. Il loro avversario della settimana di apertura, il Sassuolo √® arrivato 11¬į lo scorso s√¨, scendendo dall’ottavo posto consecutivo termina le due stagioni precedenti e inizia un nuovo capitolo sotto la guida dell’allenatore Alessio Dionisi. Ecco cosa devi sapere:

Paramount+ √® l’unico posto dove guardare ogni minuto di ogni partita di Serie A in questa stagione, per non parlare di alcune partite in italiano. Iscriviti ora con codice offerta ITALIA per ottenere uno speciale mese di prova gratuito. Un abbonamento ti d√† anche accesso ad altri contenuti sportivi, inclusi ogni partita di UEFA Champions League ed Europa League, la NFL su CBS e innumerevoli film e programmi. Ottieni tutto gratis per un mese con il codice promozionale ITALIA.

Visualizzazione di informazioni e quote

Data: lunedì 15 agosto | Volta: 14:45 ET

Posizione: Allianz Arena — Torino

Guadare: Sommo+

Probabilità: Juventus -250; Disegna +350; Sassuolo +450 (via Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Juventus: Paul Pogba √® tornato al club quest’estate, ma il centrocampista francese √® ancora fuori per un infortunio al ginocchio e probabilmente non torner√† prima della fine di settembre. internazionale americano Weston McKennie ha subito un infortunio al piede a febbraio che lo ha costretto a saltare la maggior parte del resto della stagione 2021/2022. √ą tornato a giocare 14 minuti in una sconfitta per 2-0 contro Fiorentina l’ultimo giorno della stagione. McKinnie ha segnato tre gol e creato 20 occasioni nella sua prima stagione con la Juventus, ma ha subito un infortunio alla spalla durante il tour della Juventus negli Stati Uniti la scorsa settimana e dovrebbe saltare un mese.

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Sassuolo: I Neroverdi stanno subendo un restyling quest’estate dopo la vendita del club Gianluca Scamacca al West Ham per circa 40 milioni di euro e sono in corso trattative per la partenza di Giacomo Raspadori a Napoli anche. Il club ha sostituito l’attaccante italiano con l’ex Empoli uomo Andrea Pinamonti, acquistato dall’Inter per circa 30 milioni di euro, add-on compresi. In fase difensiva il Sassuolo non √® stato molto bravo la scorsa stagione. Hanno segnato una media di 16 rimesse a partita (pari al 12 ¬į posto in campionato), sono stati gli ultimi in campionato in percentuale di placcaggio al 33% e hanno avuto una media di 93 duelli a partita, il quarto meno in campionato. Quindi, senza il loro attaccante fuoriclasse, potrebbe essere una campagna difficile

Predizione

La Juventus non dovrebbe perdere la prima occasione della stagione e dovrebbe vincere la partita abbastanza facilmente. SCEGLIERE: Juventus 2, Sassuolo 0.