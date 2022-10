Juventus-Maccabi Haifa in diretta streaming: pronostico Champions League, canale TV, come guardare online, quote

Dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi della UEFA Champions League contro Paris Saint Germain e Benfica, la Juventus ora deve vincere le due partite contro il Maccabi Haifa se vuole avere la possibilità di passare il turno. Vincere in casa mercoledì potrebbe essere una svolta decisiva della stagione e Massimiliano Allegri ne è consapevole. Juventus e Maccabi Haifa sono attualmente a zero punti dopo due partite, mentre sia Benfica che PSG sono in testa al girone con sei punti ciascuna. Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 5 ottobre | Volta: 15:00 ET

Posizione: Stadio Allianz — Torino, Italia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Juventus -345; Disegna +450; Maccabi Haifa +950 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Juventus: Allegri ha annunciato in conferenza stampa pre-partita che l’attaccante Arek Milik non partir√† dopo aver subito un lieve infortunio marted√¨. Il portiere Wojciech Szczesny √® finalmente tornato ed √® probabile che senza Milik i bianconeri tornino sul 4-3-3 con Filip Kostic e Angel Di Maria a sostenere Dusan Vlahovińá come attaccante principale.

Maccabi Haifa: Gli ospiti dovrebbero giocare con l’americano Josh Cohen come portiere e una linea di fondo a tre con Dylan Batubinsika, Shon Goldberg e Abdoulaye Seck. Daniel Sundgren e Chery dovrebbero giocare come esterni, con Neta Lavi e Mohammed Abu Fani come centrocampisti. Chery dovrebbe giocare come numero dieci dietro Frantzdy Pierrot e Dean David come attaccanti.

Predizione

La Juventus non ha alternative e questa volta non pu√≤ fallire contro il Maccabi Haifa. Tre punti √® l’unico risultato possibile per gli azzurri. Scegliere: Juventus 3, Maccabi Haifa 0.