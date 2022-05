Juventus-Inter: diretta streaming finale di Coppa Italia, canale tv, come guardarla online, orario d’inizio, quote.

Juventus e Inter si affrontano ancora nell’ultimo capitolo della Coppa Italia di quest’anno. Le due squadre si sono già affrontate tre volte in questa stagione, compresa la finale di Supercoppa Italiana del 12 gennaio, quando l’Inter ha vinto all’ultimo minuto grazie al gol di Alexis Sanchez. Nessuna squadra ha giocato più di Juventus e Inter in questo torneo. Si sono affrontati 33 volte prima della finale di mercoledì. I bianconeri hanno vinto 15 vittorie contro i nerazzurri (8N, 10P); tuttavia, cinque delle ultime 10 partite tra le due squadre in questa competizione si sono concluse con un pareggio, accompagnato da due vittorie della Juventus e tre pareggi dell’Inter.

Ecco cosa devi sapere:

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 11 maggio | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Stadio Olimpico — Milano, Italia

TV: Rete sportiva CBS

Trasmissione in diretta: Sommo+

Il palinsesto di mercoledì

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta qui sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast giornaliero della CBS Soccer in cui ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Notizie di squadra

Juventus: Come annunciato dal tecnico Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre-partita, l’attaccante argentino Paulo Dybala prenderà il via della finale contro l’Inter. Sarà una delle sue ultime partite con i bianconeri e le notizie suggeriscono che potrebbe diventare la nuova stella dell’Inter quest’estate quando sarà in scadenza di contratto. La Juventus è la squadra che ha raggiunto più volte la finale di Coppa Italia (21, inclusa questa) e in generale ha vinto più volte la competizione (14), anche nel 2021/22. I bianconeri hanno raggiunto la Finale sette volte nelle ultime otto stagioni (unica eccezione nel 2018/2019) e in cinque di queste hanno vinto il trofeo.

Inter: Simone Inzaghi proverà a vincere il suo secondo trofeo da quando è diventato allenatore dell’Inter dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus lo scorso gennaio. La Juventus potrebbe diventare la prima squadra contro la quale Simone Inzaghi registra 10 sconfitte da allenatore in tutte le competizioni. Tuttavia, dall’esordio con la Lazio nell’aprile 2016 ha vinto sei volte contro i bianconeri in tutte le competizioni, almeno il doppio di qualsiasi altro tecnico. L’Inter ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di Coppa Italia, comprese tutte le ultime tre. L’ultima volta che hanno raccolto più reti inviolate di fila nella competizione è stata tra novembre 2006 e febbraio 2007 (sei).

Predizione

È molto probabile che sarà una partita tattica con entrambe le squadre molto attente a difendere bene ed evitare il più possibile le occasioni. SCEGLIERE: Juventus 1, Inter 0